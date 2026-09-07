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Đình Bắc điển trai bước xuống từ ô tô

Tiên Tiên
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Vài giây ngắn ngủi khiến dân tình thích thú của Đình Bắc.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa gây chú ý với khoảnh khắc bước xuống từ chiếc xe ô tô tại Nghệ An. Tiền đạo sinh năm 2004 khoe visual điển trai, gương mặt trắng bóc ngại ngùng khi người anh thân thiết quay video. Vẻ đáng yêu của Đình Bắc nhanh chóng khiến video thu hút trên mạng xã hội. Video được quay từ thời điểm nghỉ lễ 2/9 khi Đình Bắc về quê thăm gia đình. 

Đình Bắc bước xuống từ xe ô tô khiến dân tình thích thú bởi biểu cảm đáng yêu (Ảnh: Đặng Hùng Dũng)

Đây chính là chiếc xe mẫu SUV 7 chỗ có giá trị niêm yết hơn 1 tỷ đồng này được anh quyết định mua tặng gia đình vào tháng 1/2026 – ngay trước thềm VCK U23 châu Á như một lời tri ân thiết thực giúp bố mẹ di chuyển thuận tiện và an toàn hơn.

Đây là chiếc xe mà Đình Bắc mua tặng bố mẹ (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc có sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 22

Ở tuổi 22, tiền đạo sinh năm 2004 đang sống trong những năm tháng đẹp nhất của sự nghiệp. Sở hữu chiều cao 1,81m lý tưởng, thể hình săn chắc cùng tư duy chơi bóng hiện đại, Đình Bắc liên tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo các cấp độ đội tuyển quốc gia, mà đỉnh cao là chức vô địch ASEAN Cup 2026. Bên cạnh tài năng sân cỏ, anh còn thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ visual chuẩn Gen Z năng động, gương mặt góc cạnh cùng tính cách mộc mạc, chân thành rất đặc trưng của người con xứ Nghệ.

Song song với chiếc ô tô mua tặng gia đình dịp đầu năm, Đình Bắc còn hiện thực hóa ước mơ lớn nhất đời mình khi dành phần lớn thu nhập tích lũy để xây dựng một căn nhà 2 tầng phong cách hiện đại ngay sát cạnh ngôi nhà cũ cho bố mẹ. Ngôi nhà khang trang không chỉ nâng tầm không gian sống cho gia đình mà còn dành riêng một khu vực trang trọng để trưng bày các kỷ vật sự nghiệp.

Bên trong căn nhà của Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc đang có một sự nghiệp rực rỡ (Ảnh: FBNV)

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