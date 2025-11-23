Pháo tự hành 2S7 Pion thuộc Lữ đoàn pháo binh 45 của Nga tấn công gần Kupyansk.

Hãng RIA Novosti đưa tin về những diễn biến tiếp theo.

Tương tác phức tạp

"Các đơn vị của tập đoàn quân Zapad đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupyansk", Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin tại một cuộc họp ở một trong những sở chỉ huy của tập đoàn quân này.

Kupyansk đang đổi chủ lần thứ ba từ sau Thế chiến thứ hai. Quân đội Nga đã kiểm soát được thành phố này với sự kháng cự yếu ớt từ đối phương vào tháng 2 năm 2022. Với lý do chiến thuật, Moscow từ bỏ nó vào tháng 9 cùng năm. Và giờ đây, hai năm sau, khu định cư có tầm quan trọng chiến lược này một lần nữa lại được giương cao lá cờ trắng, xanh và đỏ.

Các lực lượng vũ trang Nga đã tiến về Kupyansk từ đầu năm. Sau những trận giao tranh ác liệt, quân Nga tiến vào thành phố từ phía đông, vượt sông Oskol lên phía bắc và thiết lập một đầu cầu gần Dvurechnaya.

Sau khi củng cố vị trí và tăng cường lực lượng, quân Nga tiếp tục tiến công. Vào tháng 6, kiểm soát Moskovka, một vùng ngoại ô phía tây bắc. Điều này đã tước đi của đối phương một tuyến đường hậu cần quan trọng cung cấp cho quân đồn trú — tuyến đường sắt đến Velykyi Burluk.

Các đơn vị và đội hình lực lượng Nga đã phong tỏa một cụm quân lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Kupyansk từ phía bắc và phía tây. Từ phía đông, họ bị kẹt cứng bên bờ sông.

Do đó, đến cuối tháng 9, đối phương chỉ còn hai con đường rút lui: đường R-07 phía tây nam đến Kharkiv và đường R-79 phía nam đến Osinovka và Pristen.

Bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, các tuyến đường này đã bị cắt đứt vào đầu tháng 11.

Như Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần nhấn mạnh, thành công này được tạo điều kiện thuận lợi bởi sự phối hợp toàn diện của nhiều lực lượng khác nhau—các đội tấn công, trinh sát, điều khiển UAV, và các chuyên gia tác chiến điện tử và tình báo tín hiệu.

Chiến thuật đường ống

Chiến thuật "tấn công ngầm" đóng một vai trò đặc biệt quan trọng: quân xung kích xâm nhập thành phố thông qua một đường ống dẫn khí đốt chính. Họ sử dụng thiết bị chuyên dụng cho phép di chuyển với tốc độ tương đối cao.

Đây là phiên bản thứ ba của Chiến dịch Dòng Chảy được quân đội Nga triển khai, đúng như đối phương thừa nhận. Những người đầu tiên thực hiện chiến dịch này là quân từ Trung tâm gần Avdiivka, và quân thứ hai từ phía Bắc gần Sudzha.

Rõ ràng, chiến thuật này lại một lần nữa mang lại hiệu quả. Đối thủ bị bất ngờ, và bị dồn vào hậu phương, bỏ qua các điểm phòng thủ then chốt.

Về bản chất, quân đội Nga đã phát minh ra một loại hình chiến tranh mới: chiến tranh đường ống dẫn dầu, một loại hình chiến tranh có tiềm năng to lớn ở Ukraine, với nhiều đường ống dẫn khí đốt lớn.

Sau khi đã kiểm soát được một vị trí vững chắc trong các tòa nhà và chờ quân tiếp viện, lực lượng xung kích bắt đầu dọn dẹp khu vực. Họ cắt đứt tuyến phòng thủ của đối thủ và liên tiếp tấn công các đơn vị kháng cự biệt lập. Quân đội Ukraine rơi vào tình thế vô vọng.

Theo những người tham gia chiến dịch Kupyansk, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã biến thành phố thành một khu vực phòng thủ kiên cố. Hầu như mọi tòa nhà đều là một điểm hỏa lực được trang bị tốt và bảo vệ nghiêm ngặt. Các bãi mìn thì đầy rẫy.

Tuy nhiên, việc thiếu hụt nhu yếu phẩm, cùng với các cuộc không kích và tấn công liên tục bằng máy bay không người lái của Nga đã làm suy yếu tinh thần của quân đội Ukraine.

Một đầu cầu quan trọng

Việc mất Kupyansk sẽ là một đòn giáng mạnh vào chính quyền Kiev. Thành phố này là một trung tâm hậu cần quan trọng và là đầu mối giao thông đường sắt (các ga Kupyansk-Uzlovaya và Kupyansk-Sortirovochny). Nơi đây cũng là ngã tư đường cao tốc - T-2109 và R-07.

Toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine ở bờ đông sông Oskol, nơi kiểm soát phần phía đông của tỉnh Kharkiv, đều được tiếp tế qua Kupyansk.

Thành phố có vị trí phòng thủ rất thuận lợi. Bờ phải được nâng cao, cho phép tấn công tầm gần vào khu vực xung quanh, trong khi dòng sông và vùng đồng bằng ngập lụt tạo thành một rào chắn tự nhiên.

Giờ đây, các đơn vị của Nga ở vùng Kharkiv sẽ dễ dàng hơn. Toàn bộ bờ phải (tây) sông Oskol, từ Kupyansk đến biên giới Nga, đều nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng viễn cảnh về một cuộc tấn công sâu hơn vào khu vực Kharkiv đang mở ra - cụ thể là về phía Izyum và Chuguev. Nó cũng mở ra viễn cảnh về một cuộc tấn công về phía Vovchansk từ phía nam.

Việc tiến quân dọc theo tuyến đường chiến lược quan trọng đến biên giới phía bắc với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng mà Nga tuyên bố sáp nhập) cũng có thể xảy ra. Điều này sẽ đẩy nhanh việc kiểm soát Sloviansk và Kramatorsk, những thành phố chủ chốt của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass.

Ngoài ra, Kupyansk còn là bàn đạp thích hợp cho cuộc tấn công vào Volkhov Yar và từ tuyến này tấn công vào Balakleya từ phía bắc.

Vào đêm trước chiến dịch mùa đông, quân đội Nga đã kiểm soát được một thành phố lớn. Điều này không chỉ mang lại lợi thế về mặt chiến thuật và chiến lược mà còn giáng một đòn nghiêm trọng vào tinh thần của quân đội Ukraine.