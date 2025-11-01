Điều từng khiến Trương Ngọc Ánh tiếc nuối!

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, cô bén duyên nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Cô là người mẫu sáng giá của thập niên 1990, là gương mặt quen thuộc trên bìa tạp chí và các sàn diễn thời trang lớn. Không dừng lại ở sàn catwalk, Trương Ngọc Ánh thử sức với phim ảnh và lập tức tạo dấu ấn. Về diễn xuất, cô gây ấn tượng với loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh như Đồng tiền xương máu, Gió thiên đường, Khi đàn ông có bầu…. Đến Áo lụa Hà Đông (2006), Trương Ngọc Ánh thực sự bứt phá.

Trương Ngọc Ánh

Trước khi vướng lao lý, Trương Ngọc Ánh luôn được ngưỡng mộ vì vừa xinh đẹp lại thành đạt. Nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ, một nhà hàng món Ý, một nhà hàng món Hoa và nhà hàng món Á khai trương vào đầu năm 2015. Sau này Trương Ngọc Ánh cũng làm bất động sản và trở thành một trong những nhà đầu tư nổi danh trên thị trường.

Ngoài ra, cô còn được biết đến là bà mẹ dạy con khéo léo.

Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài nữ tính cùng chiều cao nổi trội. Trong những năm qua, Bảo Tiên được nhiều người quan tâm khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng học hành giỏi giang.

Bảo Tiên được học hành trong môi trường tốt nhất. Cô bé học tại một trường quốc tế danh tiếng của Anh quốc được mở tại TP.HCM với học phí đắt đỏ. Không chỉ học văn hóa, Bảo Tiên cũng được mẹ tạo điều kiện cho thói quen đọc sách, chơi đàn piano, ukulele… để rèn luyện trí nhớ và khả năng cảm thụ âm nhạc. Bên cạnh đó, cô bé được đánh giá là ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Trương Ngọc Ánh từng tâm sự rằng nếu chỉ đạt điểm A thì Bảo Tiên sẽ không vui, mà phải là A+ mới thật sự hài lòng. Cô còn tiết lộ có lần khi Bảo Tiên buồn, chị hỏi chuyện mới biết bảng điểm của con gái có 2 điểm A. Trương Ngọc Ánh kể: "Điểm A là buồn, A+ mới vui".

Không chỉ chia sẻ về thành tích học tập, Trương Ngọc Ánh còn nói về định hướng nghề nghiệp của con gái. Theo nữ diễn viên, Bảo Tiên sẽ sang Mỹ du học ngành Dược. Sau khi ra trường, Bảo Tiên sẽ kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội.

Với ngoại hình nổi trội, nhiều người nhận định: chỉ cần Bảo Tiên muốn, con đường trở thành Hoa hậu hay siêu mẫu trong tương lai hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dù vậy, cô bé khẳng định mong muốn tập trung cho học vấn, thay vì bước vào showbiz như mẹ.

Về phía Trương Ngọc Ánh, cô từng có chút tiếc nuối khi con gái không theo nghiệp mình. Cách đây ít lâu, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ". Tuy vậy, mỹ nhân Áo lụa Hà Đông vẫn tự hào và hạnh phúc vì lựa chọn của con gái.

Nữ diễn viên phim Hương Ga cũng cho biết, thường ngày, cô dành nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự với con về mọi điều trong cuộc sống để hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn. Nữ diễn viên - doanh nhân thường tâm sự hai mẹ con là bạn tri kỷ. Cô tự hào con gái tình cảm, thường mua hoa, chuẩn bị quà cho mẹ vào các ngày lễ.

"Tôi làm bạn với con để nghe chia sẻ tất cả những thứ mà con gặp. Mình phải nói chuyện với con như một người bạn thì con sẽ nói lại cho mình hết. Con sẽ nói cho mình hết những bí mật ngày hôm nay, ví dụ như có bạn này thích con đấy mẹ ơi, bạn này hôn vào má con… Tất cả những gì nhỏ nhất xảy ra con đều kể cho tôi nghe.

Chỉ có làm bạn với con thì con mới kể, chứ mình lúc nào cũng khó chịu theo kiểu bề trên, cha mẹ thì các con sẽ giấu hết. Mình là cha mẹ, mình phải là bạn thân nhất của con. Bạn thân nhất là người chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nếu không thì con sẽ không nói cho mình và mình sẽ không biết gì cả", nữ diễn viên nói.