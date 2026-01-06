Điều trăn trở nhất khiến đạo diễn Nguyễn Anh Dũng phải "điều chỉnh không ngừng"

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng được biết đến qua loạt chương trình âm nhạc như Điểm hẹn tài năng, Giai điệu kết nối, Chuyến xe âm nhạc xanh… và gần đây là vai trò tổng đạo diễn Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Dù mỗi chương trình mang một tinh thần riêng, nam đạo diễn cho biết điểm chung xuyên suốt trong tư duy làm nghề của anh là “con người và cảm xúc chân thành”.

Năm 2025 được xem là giai đoạn sôi động của truyền hình Việt khi các chương trình giải trí liên tục thay đổi hình thức để thích ứng với môi trường đa nền tảng. Trong bối cảnh đó, đạo diễn truyền hình phải đối mặt với một “áp lực kép”: vừa đáp ứng nhu cầu giải trí nhanh, dễ tiếp cận; vừa cân nhắc đến tác động xã hội và chiều sâu cảm xúc của nội dung.

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng.

Theo đạo diễn Nguyễn Anh Dũng, người làm nghề ngày nay không còn dừng lại ở việc “làm xong chương trình rồi thôi”. Đạo diễn buộc phải tính toán từ góc máy, nhịp dựng, bố cục sân khấu cho tới khả năng lan tỏa trên mạng xã hội. Nội dung không chỉ để xem trên màn hình lớn mà còn phải “sống được” trên điện thoại, clip ngắn và các nền tảng số.

Anh nhìn nhận khá thẳng thắn về sự thay đổi này khi cho rằng đạo diễn không thể đứng ngoài dòng chảy của truyền thông hiện đại. Việc xây dựng format, kịch bản hay dàn dựng sân khấu đều phải tính đến khả năng tương tác, thậm chí là những “điểm chạm” khiến khán giả bàn luận, tranh cãi và tham gia vào chương trình.

Tuy nhiên, điều khiến anh trăn trở không nằm ở số lượng dự án mà là làm sao để mỗi sản phẩm không trở nên na ná nhau trong một “biển nội dung”. Theo anh, nếu chỉ chạy theo hiệu ứng, kỹ xảo hay trào lưu nhất thời, chương trình có thể thu hút trong ngắn hạn nhưng sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Ngược lại, yếu tố giữ chân khán giả lâu dài vẫn là cảm xúc thật và câu chuyện con người.

Ngoài chương trình ca nhạc, nam đạo diễn còn ghi dấu ấn với vai trò tổng đạo diễn cuộc thi nhan sắc.

“Năm 2025 quả thật là một năm bận rộn và đầy thử thách với tôi nhưng cũng là năm mà tôi cảm thấy may mắn nhất. May mắn của nghề đạo diễn chính là được tiếp xúc với những dự án rất khác nhau, làm việc với nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều format chương trình đa dạng. Đặc biệt trong năm nay tôi đã thực hiện nhiều MV trong chuỗi kỷ niệm A80, góp một phần nhỏ bé tôn vinh tình yêu nước đến với nhiều thế hệ người Việt.

Điều trăn trở nhất với tôi không phải là lịch làm việc dày đặc mà là làm sao để giữ được sự tươi mới trong từng sản phẩm, để mỗi chương trình không chỉ hoàn thành tốt mà còn để lại dấu ấn cảm xúc thực sự cho khán giả. Trong thời đại nội dung tràn ngập như hiện nay, việc chạm đến trái tim người xem mới là điều khiến tôi luôn suy nghĩ và điều chỉnh không ngừng”, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.

Với hơn 15 năm gắn bó với truyền hình, anh cho rằng công nghệ, ánh sáng, âm thanh hay kỹ thuật dàn dựng chỉ là phương tiện; cốt lõi vẫn là câu chuyện của con người – từ nghệ sĩ trẻ, thí sinh sinh viên cho tới khán giả trước màn hình.

Khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn một cuộc thi dành cho sinh viên, Nguyễn Anh Dũng lựa chọn cách để các nhân vật tự kể câu chuyện của mình thông qua trải nghiệm, dự án cộng đồng và hành trình trưởng thành, thay vì xây dựng một sân khấu nặng tính minh họa. Theo anh, việc được “trình diễn” thay vì chỉ “dự thi” giúp người trẻ bộc lộ cá tính, có thêm sự tự tin và bản lĩnh – những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình truyền hình.

Chia sẻ về mong muốn cá nhân, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng cho biết anh không đặt mục tiêu để khán giả nhớ đến mình như một người làm giải trí đơn thuần. Với anh, giải trí là “cánh cửa” để người xem bước vào, còn điều anh theo đuổi là kể những câu chuyện văn hóa – xã hội bằng ngôn ngữ truyền hình hiện đại, gần gũi và có chiều sâu.