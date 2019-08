Điều trai nghi án con trai bị bố ruột sát hại

Sáng 1/8, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại buôn Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột). Đối tượng gây ra vụ việc này được xác định là Y DJin Byă (55 tuổi, trú tại buôn Kao).



Nạn nhân trong vụ việc là anh Y Thức H’Mốk (33 tuổi, con của Y DJin).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 31/7, em gái của Y Thức là chị H’Bliêm đi đám cưới về thì thấy Y Thức nằm giữa nhà, cổ bị một nhát cắt và xung quanh có nhiều vết máu. Sau khi kiểm tra và phát hiện Y Thức đã tử vong, chị H’Bliêm gọi người thân và trình báo cơ quan công an.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các bước điều tra.

Qua xác minh, cơ quan Công an đã mời ông Y DJin về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan công an, ban đầu Y DJin quanh co chối tội nhưng đến khuya cùng này đối tượng này đã thừa nhận mình chính là hung thủ sát hại con trai.

Theo lời khai của Y DJin, vào chiều 31/7, Y Thức cũng đi đám cưới và về nhà trong tình trạng say xỉn. Lúc này, giữa ông và Y Thức có lời qua tiếng lại do đó Y Thức xông vào đánh ông Y DJin. Sau đó, vì quá say nên Y Thức xuống nền nhà nằm ngủ.

Bức xúc vì nhiều lần bị đánh nên chờ Y Thức ngủ, ông Y DJin đã dùng dao thái lan đi đến cắt vào phần cổ con trai mình. Sau khi gây án, Y DJin tiếp tục lên giường ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra.