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Điều tra vụ va chạm tại nhà hàng dê núi nổi tiếng ở Ninh Bình

Minh Quang
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Công an phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) đang điều tra vụ va chạm giữa một nam thanh niên và bảo vệ nhà hàng Cường Dê sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, Thượng tá Phạm Văn Hải, Trưởng Công an phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình), cho biết sau khi xảy ra va chạm giữa một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi trước một nhà hàng trên địa bàn, Công an phường đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

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Vụ va chạm giữa nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi đang được Công an phường Tây Hoa Lư xác minh, làm rõ.

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên xảy ra lời qua tiếng lại với người đàn ông lớn tuổi trước cửa một nhà hàng dê trên địa bàn phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình).

Trong lúc tranh cãi, nam thanh niên có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Người đàn ông lớn tuổi dùng điện thoại ghi hình, livestream diễn biến sự việc. Sau đó, người này cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên, khiến người này bỏ chạy và kêu cứu.

Đoạn clip sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê, xác nhận sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 28/9, tại khu vực trước cửa nhà hàng.

Theo ông Hào, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong clip là nhân viên của nhà hàng. Hiện người này vẫn làm việc và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Chủ nhà hàng cho biết trước khi xảy ra sự việc ngày 28/9, nam thanh niên và nhân viên nhà hàng nhiều lần xảy ra lời qua tiếng lại. Theo ông Hào, những lần trước hai bên chỉ tranh cãi, chưa xảy ra va chạm.

Ông Hào cũng cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhân viên này xin nghỉ sau vụ việc là không chính xác.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư đang xác minh diễn biến vụ việc, nguyên nhân và hành vi của những người liên quan.

Tags

Ninh Bình

phường Tây Hoa Lư

va chạm

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nhà hàng

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