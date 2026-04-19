Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong tư thế nằm úp mặt ở phòng trọ

Nguyễn Tiến |

Người dân đi ngang qua phòng trọ của anh K.V.L. thì phát hiện cửa phòng mở, bên trong anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà.

Ngày 19-4, Công an phường Tân Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong bất thường tại phòng trọ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường Lê Quang Định (khu phố Bình Khánh, phường Tân Hiệp) đi ngang qua phòng trọ của anh K.V.L. (29 tuổi, quê An Giang) thì phát hiện cửa phòng mở, bên trong anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người chạy đến kiểm tra và nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng ngắt cầu dao điện trước khi tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì anh L. đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần ngắn, không mặc áo; tay phải cầm một chiếc giẻ lau thấm nước. Phần cánh tay của nạn nhân có dấu hiệu bị cháy, thi thể nằm gần khu vực đặt tủ lạnh trong phòng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân xung quanh, anh L. mới xuất ngũ và đến thuê phòng trọ tại đây sống một mình, làm nghề chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Công an TP Hà Nội sẽ làm việc với các quản trị viên hội nhóm "xe ghép, xe tiện chuyến"
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
