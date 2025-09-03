HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều tra vụ nữ Tiktoker nổi tiếng nhảy lầu tự tử từ tầng cao chung cư cao cấp ở TP.HCM, hé lộ dòng chia sẻ trạng thái trước đó

Minh Tuệ |

Ngày 3/9, Công an TP.HCM đang điều tra vụ nữ Tiktoker nhảy lầu tự tử từ tầng cao ở căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn.

Danh tính nữ Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là M.Y.., 23 tuổi, quê Hà Nội) có hơn 200 ngàn người theo dõi trên Tiktok.

Theo thông tin ban đầu, gần 6h sáng 2/9, A.T. sử dụng kênh Tiktok cá nhân để phát trực tiếp cảnh mình tự tử và khi đó có hơn 1,1 nghìn người xem. Hình ảnh clip cho thấy cô leo qua lan can trước căn hộ rồi thả mình từ trên cao xuống.

Nữ Tiktoker a . T . Nhảy lầu tự tử: Điều tra vụ việc đau lòng tại TP . HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường xác định là 1 khu chung cư cao cấp tại TPHCM. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, lúc rạng sáng Tiktoker A.T. đã có những dòng chia sẻ trạng thái buồn phiền về tình cảm.

Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là MiuYeeu). Nữ Tiktoker thường làm các clip ngắn về cuộc sống thường ngày… và trên nền tảng mạng xã hội có kinh doanh mỹ phẩm, thời trang.

Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép
Tags

TikToker

Cầu Vĩnh Tuy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại