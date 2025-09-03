VIDEO cận cảnh dầm và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép
Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép
Anh Trọng |
Ngoài thiêu rụi hơn 500 xe máy, vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đang để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, làm trơ cả lõi thép. Sự việc khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe trên 18 tấn đi lên cầu.
