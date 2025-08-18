HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Điều tra vụ người phụ nữ 60 tuổi bị đánh ở chung cư TP HCM

Đông Hoa |

Người phụ nữ đang ngồi ở sảnh chung cư thì bất ngờ bị đôi vợ chồng xông vào đánh.

Ngày 18-8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ người phụ nữ 60 tuổi bị hành hung tại chung cư Sunwah Pearl.

Điều tra vụ phụ nữ 60 tuổi bị đánh tại chung cư Sunwah Pearl TP HCM - Ảnh 1.

Camera ghi lại vụ việc.

Theo tố cáo, hơn 17 giờ chiều 14-7, bà T. (60 tuổi), cư dân chung cư Sunwah, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) đang ngồi ở sảnh chung cư thì người đàn ông (38 tuổi) và vợ (37 tuổi) đến chỉ mặt, xông vào đánh bà T. Sau đó, đôi vợ chồng rời đi.

Vụ việc khiến bà T. bị sưng mắt, chảy máu miệng. 

Theo bà T., nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt tại chung cư. 

Đến nay, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã đưa bà T. đi giám định thương tích vào ngày 13-8 và đang chờ kết quả để xử lý theo quy định.

