Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đang xác minh vụ việc nhiều ô tô con đỗ trên phố Nguyễn Hoàng Tôn bị kẻ gian chém thủng kính chắn gió.

Ngày 24/6, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo công an phường xác minh, làm rõ nhiều ô tô bị chém thủng kính trên địa bàn.

Một trong số ô tô bị chém vỡ kính.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh nhiều ô tô bị huỷ hoại tài sản.

Theo clip, nhiều ô tô đỗ dưới sảnh một toà nhà cao tầng trên phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân bị hư hỏng kính chắn gió, trong đó có một xe sang hiệu Mercedes. Hình ảnh cho thấy, các xe bị ít nhất 2 vết chém dài khiến cửa kính vỡ toác. Các vết chém đều nằm bên phải, chỗ ghế lái và ghế sau.Những xe bị làm hư hỏng kính đều là xe con.

Vụ việc thu hút nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết tài khoản đều thể hiện sự bức xúc, cho rằng hành vi này cần phải bị xử lý.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự xảy ra khi chủ xe ô tô đỗ ngoài đường. Tháng 5/20254, Công an Hà Nội tạm giữ hình sự 4 kẻ tạt sơn vào nhiều ô tô tại một khu đô thị.

Công an xác định, rạng sáng 21/4/2024, tại sân chung cư Nơ 14C và CT16 khu đô thị Định Công, 6 ô tô bị tạt sơn màu đỏ, phải sơn lại xe. Tổng thiệt hại hơn 30 triệu đồng.

Công an quận Hoàng Mai (cũ) làm rõ và lần lượt triệu tập, bắt giữ 4 đối tượng liên quan trong vụ việc.Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn chỗ gửi xe ô tô.