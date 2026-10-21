Điều tra vụ án Hải Sapa TV: Bắt giam thêm 2 kế toán, thủ quỹ công ty Hoàng Nam

Hiển (45 tuổi) và Trung (34 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam do bị cáo buộc giúp sức giám đốc Công ty Hoàng Nam lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Trung (SN 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hai người này là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Cả hai bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải, còn được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, cùng các cá nhân, tổ chức liên quan để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) quảng cáo các sản phẩm Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, gia vị chấm chẩm chéo.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan đến hoạt động kế toán tại Công ty Hoàng Nam.

Theo tài liệu điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Trung bị xác định có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu của doanh nghiệp. Hành vi này được cho là gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xác minh vai trò và hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.