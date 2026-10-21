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Điều tra vụ án Hải Sapa TV: Bắt giam thêm 2 kế toán, thủ quỹ công ty Hoàng Nam

Viên Minh
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Hiển (45 tuổi) và Trung (34 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam do bị cáo buộc giúp sức giám đốc Công ty Hoàng Nam lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Trung (SN 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hai người này là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Cả hai bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải, còn được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, cùng các cá nhân, tổ chức liên quan để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều tra vụ án Hải Sapa TV: Bắt giam thêm kế toán Công ty Hoàng Nam - Ảnh 1.

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) quảng cáo các sản phẩm Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, gia vị chấm chẩm chéo.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan đến hoạt động kế toán tại Công ty Hoàng Nam.

Theo tài liệu điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Trung bị xác định có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu của doanh nghiệp. Hành vi này được cho là gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xác minh vai trò và hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cuối tháng 8/2026, Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, và Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hải bị điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”, còn Hà và Tuyên bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc liên quan đến hoạt động tiêu thụ thịt trâu sấy từ năm 2022. Hải được xác định đã sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Hoàng Nam sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định nguyên liệu sản xuất là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, trong khi sản phẩm được quảng cáo với tên gọi “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

Tags

Hải Sapa TV

Hoàng Nam

Hoàng Hải

lừa dối khách hàng

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