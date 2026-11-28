Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung và chồng là Nguyễn Văn Phú thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp ngày 27/11 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1996 cùng vợ là Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1995, cùng cư trú Khóm Tân Qui, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 25/11/2026, Công an xã Mỹ Đức Tây tiếp nhận tin báo trộm cắp tài sản tại Tiệm tạp hóa của chị Hồ Thị Đ. ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây. Theo đó, sáng sớm ngày 24/11/2026, chị Đ. thức dậy đi ra mở cửa tiệm cách nhà 20 mét. Khi đến tiệm, chị phát hiện khoen khóa cửa bị kẻ gian cạy, cắt đứt. Kiểm tra tài sản, chị Đ. phát hiện bị mất 01 ví nữ màu đen để trong tủ kính bên trong có số tiền 150 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Thị Nhung tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Đức Tây tiến hành điều tra. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Sa Đéc, lực lượng làm nhiệm vụ xác định vợ chồng Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Thị Nhung có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 26/11/2026, Công an xã Mỹ Đức Tây đã mời 02 đối tượng để làm việc, qua làm việc Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Văn Phú thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Phú khai nhận sau khi trộm được số tiền đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết 85 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an xã Mỹ Đức Tây phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý 02 đối tượng theo quy định pháp luật.

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