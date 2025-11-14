Điều tra nhóm người thả 1.100 con mèo xuống hồ nước để phóng sinh cầu phúc

Tờ SCMP đưa tin ngày 9/11 cho biết sự việc xảy ra tại hồ chứa Yingzui ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 1/11.

Trong video lan truyền, hai chiếc xe tải lớn chở đầy lồng sắt chứa hơn 1.100 con mèo (tổng trọng lượng khoảng 2,7 tấn) đã dừng lại gần hồ. Một nhóm người đeo khẩu trang đã mở lồng, lùa đàn mèo ra giữa khu vực rừng ven hồ.

Nhóm người thả phóng sinh mèo tại khu vực cạnh hồ nước

Khi các lồng được mở, nhiều con mèo hoảng loạn, leo lên cây hoặc nhảy thẳng xuống nước trong sợ hãi. Một số người chèo ván đang ở gần đó đã cố gắng vớt những con mèo kiệt sức dưới nước.

"Chúng tôi đang chèo ván thì thấy mèo khắp nơi. Có người đang quay phim khi thả chúng. Nhiều con hoảng loạn đến mức lao thẳng xuống hồ" - một người kể lại.

Người này cho biết nhóm anh đã cứu được ba con mèo, nhưng nhiều con khác đã chìm mất.

Sáng 2/11, các tình nguyện viên bảo vệ động vật đã tới hiện trường, song nhiều con mèo đã chết hoặc trong tình trạng kiệt sức, run rẩy.

Theo truyền thống, phóng sinh là một nghi lễ Phật giáo, thể hiện lòng từ bi bằng cách thả sinh vật về với tự nhiên để cầu phúc và tích thiện. Tuy nhiên đoạn video này làm dấy lên tranh cãi về hành động này, khi nó gây nhiều hậu quả môi trường và nguy cơ đối với động vật.

Sau vụ việc, Chi nhánh Cảnh sát Thanh Thành thuộc thành phố Thanh Viễn xác nhận có 10 người tham gia vào vụ việc này và có khoảng 400 con mèo được thả ra môi trường.

“Họ bị thu hút bởi khung cảnh thiên nhiên nơi đây và với ý định cầu phúc. Họ đã mua khoảng 400 con mèo, tổng trọng lượng 1.500kg, mang đến hồ để thả. Họ cũng để lại một lượng lớn thức ăn cho mèo”, thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên nhiều người chứng kiến cho biết con số này ít hơn rất nhiều so với thực tế.

Phía cơ quan chức năng cũng cho biết nhóm này từng nhiều lần thực hiện các hoạt động tương tự, nhưng ý định của những người này không có dấu hiệu phạm tội. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy hành vi vi phạm pháp luật.

Được biết, đây không phải lần đầu hồ chứa Anh Tụy xảy ra vụ thả mèo quy mô lớn. Tháng 8/2023, hàng chục con mèo chết và ốm yếu cũng được phát hiện tại khu vực hồ sau một đợt phóng sinh.

Những thông tin từ phía cơ quan chức năng lập tức làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ tại nước này. Không ít người cho rằng, để có số lượng lớn như vậy, nhóm người này rất có thể đã thực hiện việc trộm mèo.

Một người chỉ trích: “Thả mèo xuống hồ rồi gọi đó là nghi thức phóng sinh cầu phúc? Đó là sự tàn nhẫn”. Một bình luận khác trên mạng xã hội cũng gay gắt: “Đây không phải phóng sinh. Đây là hành vi ngược đãi động vật quy mô lớn trá hình”.