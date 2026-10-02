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Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 5 ở Lâm Đồng tử vong bất thường tại nhà

Nam An (t/h)
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Nam sinh lớp 5 ở xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng được người thân phát hiện tử vong tại nhà, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin trên báo Dân Trí cho biết, Công an xã Cát Tiên đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của N.T.Đ. (10 tuổi, trú tại xã Cát Tiên).

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, tối 1/10, gia đình phát hiện em N.T.Đ. (học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Cát Tiên), tử vong trong nhà nên trình báo cơ quan chức năng.

Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 5 tử vong bất thường tại Lâm Đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của học sinh lớp 5. Ảnh: Công an nhân dân

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, cha mẹ em Đ. đã ly hôn. Em là con út trong gia đình có hai anh em, hiện sinh sống cùng cha và anh trai tại xã Cát Tiên.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Cát Tiên đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em.

Tags

Lâm Đồng

Cát Tiên

học sinh lớp 5

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