Ngày 16-8, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn V.T. (SN 1984, xã Trà Tân) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc bé gái tên K. (SN 2013, ngụ xã Trà Tân) có dấu hiệu bị xâm hại. Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Nguyễn V.T. (áo xanh đen) nghe lệnh tạm giữ người. Ảnh: DT



Bước đầu công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi là Nguyễn V.T.- bác ruột của cháu K.

Qua đấu tranh và củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra vụ án.