Đánh anh cọc chèo tử vong, uống thuốc diệt cỏ để tự tử

Phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sỹ (SN 1984, trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người có rất đông người đến tham dự. Họ hầu hết là anh em họ hàng của bị cáo và bị hại.

Nạn nhân trong vụ án này là ông N.K.T (SN 1977, trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, anh cọc chèo của Sỹ).

Đáng chú ý là hình ảnh hai chị em ruột Nguyễn Thị L. (vợ của anh T.) và Nguyễn Thị B. (vợ của bị cáo Sỹ) lặng lẽ bước qua nhau. Khuôn mặt của cả hai gầy rộc, xanh xao lộ rõ sự mệt mỏi.

Sau khi lập gia đình, hai chị em đều có cuộc sống riêng, nhưng vẫn rất thân thiết, thường xuyên quan tâm, hỏi thăm nhau. Từ khi vụ án xảy ra, dường như mối quan hệ của họ có một khoảng cách nhất định.

Bị cáo Nguyễn Văn Sỹ tại phiên tòa

Cuối năm 2024, Sỹ xây nhà mới, thuê ông N.K.T làm mộc. Ông T. ngày làm, ngày nghỉ, sợ đến Tết không xong nhà nên Sỹ có nhắc nhở anh rể.

Sáng 11/1/2025, Sỹ thấy ông T. đóng khung cửa bị lệch, góp ý nhưng anh rể không nghe. Chủ nhà đề nghị thợ đẩy nhanh tiến độ dẫn tới anh em lời qua tiếng lại. Ông T. tuyên bố không làm nữa và quay người chuẩn bị về. Sỹ cầm thanh gỗ, đánh liên tiếp vào đầu ông T. khiến anh rể gục xuống.

Gây án xong, Sỹ ra sau nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cả hai người được đưa đến bệnh viện nhưng ông T. tử vong, do vết thương quá nặng. Ngày 15/1, Nguyễn Văn Sỹ đến Công an tỉnh Nghệ An xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nỗi đau tột cùng

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Sỹ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết, hành vi mình gây ra là bộc phát chứ trước đó không có mâu thuẫn. Nam bị cáo bày tỏ sự ân hận và cho rằng bản thân không cố ý giết người. Vì quá sợ hãi và ân hận nên đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Vợ bị cáo trình bày tại tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, gia đình bị hại đã nhận 103 triệu đồng tiền bồi thường từ gia đình bị cáo và không yêu cầu gì thêm về phần dân sự. Nhưng tại phiên xét xử, chị L. đã ủy quyền cho con trai, yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm hơn 230 triệu tiền tổn thất tinh thần.

Nghe vậy, vợ bị cáo đứng dậy, dè dặt xin gia đình chị gái giảm bớt số tiền bồi thường. Người phụ nữ trình bày hoàn cảnh khó khăn , hiện đang phải một mình nuôi 4 đứa con, bản thân lại không có công việc ổn định. “Số tiền đó đối với em quá lớn. Mong chị bớt ít cho em vì các con em còn nhỏ, em còn phải nuôi chúng nó”, vợ bị cáo nghẹn ngào.

Phiên toà phải kéo dài thêm vì phần thương lượng bồi thường dân sự giữa hai bên. Sau khi bàn bạc, đại diện bị hại đã đồng ý chấp nhận bồi thường thêm 200 triệu đồng.

Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, vợ của bị cáo và bị hại dù ngồi gần nhau nhưng ít khi nhìn sang nhau. Gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi buồn , sự mệt mỏi. Từ ngày chồng mất, chị L. mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi trụ cột gia đình. Trình bày tại tòa, người phụ nữ này cho hay, chồng là thợ mộc lành nghề, chăm chỉ làm ăn. Trước đó, giữa chồng chị và bị cáo chưa xảy ra mâu thuẫn gì.

Mẹ con bị hại tại phiên tòa

Tại phiên toà, bị cáo Sỹ rưng rưng nước mắt cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại và mong nhận được sự tha thứ. Được nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội về với gia đình và xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Sỹ 19 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 200 triệu đồng.

Phiên toà khép lại nhưng nỗi đau này không biết bao giờ mới nguôi ngoai. 19 năm tù là cái giá Sỹ phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Giá như, Sỹ bình tĩnh hơn thì bi kịch đã không xảy ra.