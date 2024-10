Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 10h ngày 21/10, Công an xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tin báo của nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam tử vong trước cửa lò bánh mì Lâm Tuấn (thuộc ấp An Thạnh, xã Đông Hoà Hiệp).

Hiện trường vụ án mạng

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Hòa Hiệp khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra thi thể, công an xã xác định nạn nhân tên Võ Văn Bé Bảy (SN 1954, nơi đăng ký thường trú ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường và xác minh nhanh từ người dân tại đây cho biết, trước đó ông Bảy bị một người phụ nữ tên Đào Thị Lượm (người tình của ông Bảy, ngụ ấp Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành) đánh vào người, cách nơi nạn nhân tử vong khoảng 40 mét.

Sau đó, Công an xã lập hồ sơ ban đầu; đồng thời báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện và Viện kiểm sát Công an huyện đến hiện trường để điều tra vụ án theo quy định.

Riêng bà Đào Thị Lượm là người trước đó đánh ông Bảy đến Công an xã Hậu Thành tự thú, Công an xã Hậu Thành áp giải bà Lượm về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Bè để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết bà Đào Thị Lượm làm nghề bán vé số lưu động.

Qua làm việc cơ quan công an bà đã khai nhận, dù đã chia tay ông Lượm nhưng gần đây người đàn ông này cứ theo đuổi và gây phiền toái cho bà nên không cầm được cơn tức giận đã gây ra án mạng trên.