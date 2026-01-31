HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Điều tra nghi án chồng gây tai nạn với vợ rồi tự sát

Ca Linh |

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của cặp vợ chồng.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay đang điều tra nghi án chồng gây tai nạn cho vợ rồi tự sát tại xã Tân Long Hội.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 2 tháng nay, ông L.V.N.E (SN 1977) và vợ là bà N.T.L (SN 1985; ngụ xã Tân Long Hội) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Do đó, bà L. bỏ về sinh sống tại nhà mẹ ruột.

Rạng sáng 29-1, phát hiện vợ chạy xe đi làm ngang nhà, ông E. lấy xe máy đuổi theo.

Sau khi gây tai nạn giao thông với bà L. trên đoạn đường nhựa dân sinh, ông E. nhờ người hỗ trợ đưa về nhà.

Bà L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sau đó, người dân xung quanh phát hiện ông E. chết dưới mương nước sau nhà. Đáng chú ý, dưới mương nước có một vợt xiệt cá, nối với ổ điện trong nhà qua một sợi dây điện.

Bắt kẻ trốn lệnh truy nã sau khi đánh người

