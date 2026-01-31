Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trần Đình Thắng (sinh năm 2003, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2025, tại khu vực ký túc xá Trường Đại học Hà Hoa Tiên (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình), Trần Đình Thắng cùng một số người khác đã xảy ra mâu thuẫn và Thắng dùng tay, chân đánh anh L.N.B. (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Phú Thọ), khiến nạn nhân bị thương. Kết quả giám định pháp y xác định anh B. bị tổn hại 16% sức khỏe.

Trần Đình Thắng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hà Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Trần Đình Thắng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trước thời điểm cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng, Thắng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 27/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy nã Trần Đình Thắng trên phạm vi toàn quốc. Thông báo truy nã nêu rõ đặc điểm nhận dạng của Thắng như: cao khoảng 1m71, tóc cắt ngắn, da vàng, có nhiều hình xăm ở cánh tay phải và hình xăm chuột Mickey ở mặt trong cánh tay trái, nhằm phục vụ công tác truy tìm và kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30/1/2026, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Ứng Thiên (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ Trần Đình Thắng khi đang lẩn ở Hà Nội. Sau khi bị bắt, Thắng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.