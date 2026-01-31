Đối tượng bị bắt là Thào A Cảy, sinh năm 1997, trú tại bản Phì Xua, xã Phình Giàng, tỉnh Điện Biên. Thào A Cảy bị truy nã theo Quyết định số 34/QĐTN-CSMT ngày 05/01/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng truy nã Thào A Cảy tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h30 ngày 25/4/2023, Thào A Cảy tham gia một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Khi các đối tượng trong đường dây bị Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt giữ tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), Cảy đã nhanh chóng bỏ trốn sang bên kia biên giới để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đối tượng truy nã Thào A Cảy.

Đầu năm 2026, cho rằng sự việc đã “nguội”, Thào A Cảy quay trở về khu vực biên giới tỉnh Điện Biên để lẩn trốn. Ngay khi đối tượng xuất hiện tại khu vực chợ trung tâm xã Na Son, lực lượng Công an xã Na Son và Công an xã Phình Giàng đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức theo dõi, bắt giữ đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.