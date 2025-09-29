Ngày 29-9, Công an phường Bình Dương cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ một nam học sinh lớp 8 tại trường THCS Phú Mỹ (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) rơi từ lầu 2 xuống sân trường.

Trường THCS Phú Mỹ nơi nam sinh rơi lầu

Thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ 35 phút, khi vừa hết tiết 2 chuẩn bị vào tiết 3, nhiều học sinh trong trường tá hỏa phát hiện có 1 nam học sinh lớp 8 bất ngờ rơi từ lầu 2 xuống sân trường.

Thấy vậy, các giáo viên đã nhanh chóng đưa nam học sinh đến bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu. Sau đó, em tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau sự việc, lãnh đạo Trường THCS Phú Mỹ đã cử một phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm đi theo và túc trực tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình, đồng thời tổ chức Đoàn thăm hỏi, động viên.

Theo hình ảnh camera ghi lại cho thấy nam học sinh tự leo lên lan can của lầu 2 rồi rơi xuống.