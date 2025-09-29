Chiều 29-9, ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận cầu Sơn Thủy bắc qua sông Luồng trên Quốc lộ 6 (đoạn qua bản Chung Sơn) đã bị sập khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Mố cầu Sơn Thủy bắc qua sông Luồng ở xã biên giới Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa bị sập khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập

Theo báo cáo, do mưa lớn, nước sông Luồng lên cao, chân cầu, mố cầu phía xã đi Hiền Kiệt bị sập hoàn toàn mặt đường dẫn lên đầu cầu.

Trước sự cố trên, xã Sơn Thủy đã ngay lập tức lập chốt, căng dây, lắp biển cảnh báo 2 bên đầu cầu, cấm người và phương tiện. "Hiện chúng tôi đã lập 2 chốt trực hai bên đầu cầu đảm bảo không cho người dân và phương tiện qua lại"- ông Tới cho hay.

Chính quyền xã Sơn Thủy đã căng dây, đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24 để cấm người dân và phương tiện qua lại

Việc cầu Sơn Thủy bị sập đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, toàn bộ xã Hiền Kiệt với hàng trăm hộ dân hiện đang bị cô lập, bởi đây là tuyến độc đạo nối xã Hiền Kiệt với bên ngoài.

Cũng theo ông Tới, do ảnh hưởng bão số 10, toàn xã có 8 điểm sạt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông với khối lượng khoảng 1.000 m3. Ngoài ra, xã Sơn Thủy có 3 đường tràn dân sinh (bản Thủy Sơn, bản Xía Nọi, bản Muống Cóc) bị ngập sâu. Ban chỉ huy xã đã tổ chức cắm cọc, căng dây, cảnh báo và bố trí 3 tổ trực để hướng dẫn, tuyên truyền, ngăn chặn người và phương tiện đi qua 3 ngầm tràn.

Mố cầu, đường dẫn lên cầu bị sập do ảnh hưởng mưa bão số 10

Không chỉ cầu Sơn Thủy, cầu Quan Sơn (xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) trên Quốc lộ 217, là tuyến huyết mạch từ miền xuôi lên huyện miền núi Quan Sơn cũ, cũng bị sụt lún móng cầu, sập lan can 2 bên cầu, mỗi bên có chiều dài 100 m khiến người và phương tiện giao thông không thể qua lại.

Được biết, do cầu Quan Sơn bị hư hỏng sau bão số 10, để lên các xã thuộc huyện Quan Sơn cũ, các phương tiện giao thông phải đi vòng qua huyện Quan Hóa cũ.

Ô tô của một hộ dân ở xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa bị "thổi bay" xuống ruộng

Mưa lớn không chỉ gây hư hỏng cầu ở một số xã miền núi, trong bão số 10, lốc xoáy xuất hiện tại xã Hoằng Phú cũng đã gây thiệt hại nặng nề nhà cửa, tài sản của người dân khi nhiều gia đình bị tốc mái, nhiều ô tô bị gió thổi bay xuống ruộng, hoặc lộn nhiều vòng trên mặt đất, gây hư hỏng, thiệt hại lớn.