Điều tra khẩn quý tử của cặp sao đình đám vì đánh đập vợ

Sáng 31/10, tờ Newsis đưa tin, sở cảnh sát Guri ở tỉnh Gyeonggi vừa chuyển hồ sơ của người đàn ông 31 tuổi tên A - con trai 1 cặp diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, cho văn phòng công tố quận Uijeongbu để điều tra. Được biết, A hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc như hành hung, đe dọa người khác, gây cản trở kinh doanh...

Truyền thông Hàn cho biết, A bị tố đã đánh vào mặt vợ mình là B (28 tuổi) vào ngày 29/9 năm ngoái tại khu vực phường Gyomun, thành phố Guri khi cô này đang chuẩn bị lái xe. A còn bị cáo buộc đã giật lấy điện thoại di động của vợ nhằm ngăn cô gọi điện báo cảnh sát. Chưa dừng lại ở đó, A có những lời lẽ mang tính đe dọa đối với cô B. Nguồn tin cho biết thêm cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày 5/3 năm nay sau khi trải qua quá trình hòa giải tại tòa án.

Quý tử của 1 cặp diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đang bị điều tra vì có hành vi bạo hành vợ, còn dùng nhiều lời lẽ đe dọa cô này

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Newsis, cô B khẳng định A đã có xu hướng bạo lực ngay khi họ mới chỉ trong giai đoạn hẹn hò và chưa kết hôn: "Anh ta có thói quen đụng tay đụng chân khi chúng tôi còn đang hẹn hò. Sau khi kết hôn, anh ta vẫn tiếp tục có xu hướng bạo lực với tôi". B cũng chia sẻ thêm về nguyên nhân lúc trước cô không muốn làm rùm beng chuyện bị bạo hành trên mặt báo: "Lúc đó vì chúng tôi đang dự định sẽ làm đám cưới nên tôi quyết định không trình báo hay tới bệnh viện để thăm khám. Tôi đã cam chịu tất cả".

B cho biết thêm gia đình cũng phải chịu đựng tổn thương nặng nề từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cô: "Tôi ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian trước khi gặp anh ta. Những điều tôi đã phải chịu đựng là 1 chuyện, nhưng những gì gia đình tôi phải trải qua còn tồi tệ hơn nhiều".

Trong khi đó, A đã phủ nhận các cáo buộc từ phía vợ và cho biết thêm: "Đôi khi các cặp đôi vẫn cãi nhau hoặc xảy ra xô xát trong lúc hẹn hò, chuyện đó có thể xảy ra mà. Mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ 1 cách trọn vẹn". Tuy nhiên, tuyên bố này của A càng khiến dư luận thêm phần phẫn nộ. Theo truyền thông Hàn Quốc cho hay, tính tới thời điểm hiện tại, cặp đôi nổi tiếng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ lùm xùm bủa vây xung quanh con trai họ.

Con trai của cặp nghệ sĩ nổi tiếng còn có phát ngôn hứng "gạch đá" tới tấp giữa lúc bị điều tra

Đây không phải lần đầu tiên quý tử của 1 cặp đôi đình đám châu Á vướng vòng lao lý, trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì hành vi đánh phụ nữ. Trong quá khứ, Trương Mặc - con trai Trương Quốc Lập và La Tú Xuân - từng bị bắt vì tội hành hung bạn gái khi đó là nữ diễn viên Đồng Dao. Đáng nói, scandal này xảy ra sau khi Trương Mặc hẹn hò Đồng Dao được vài tháng. Khi ấy, mỹ nhân Hậu Cung Như Ý Truyện đã lên báo kể tội nam diễn viên họ Trương với những bằng chứng thương tích từ việc bị đàng trai "xuống tay" không thương tiếc.