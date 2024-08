Điều tra khẩn nam rapper hành hung người đi đường

Tờ Theqoo cho biết cảnh sát Hàn Quốc vừa cáo buộc 1 nam rapper nổi tiếng tấn công người đi đường. Vụ mâu thuẫn nói trên xảy ra tại 1 công viên ở Mapo-gu, Seoul vào 20h30 ngày 28/7. Theo cáo buộc, nam rapper đã bất ngờ khiển trách 1 người qua đường và yêu cầu đối phương để xe đạp vào đúng nơi quy định. Không dừng lại ở lời nhắc nhở, rapper nói trên còn dùng điện thoại di động đánh mạnh vào mặt đối phương. Sau khi bị hành hung, nạn nhân đã báo cảnh sát. Qua kiểm tra y tế, nạn nhân bị 1 vết rách gần mắt, tổn thương răng.

Vì vậy, cảnh sát đã mở cuộc điều tra khẩn vụ việc tấn công người đi đường của nam rapper. Theo nguồn tin của truyền thông Hàn Quốc, nam rapper có hành vi bạo lực nói trên 39 tuổi, từng gia nhập 1 công ty giải trí hàng đầu vào năm 2008. Anh chính thức ra mắt vào năm 2010. Sau đó, nam rapper trở thành nhà sản xuất âm nhạc trong chương trình Show me the money .

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ việc 1 nam rapper đánh người đi đường

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận. Cư dân mạng cho rằng dù có không hài lòng với ý thức kém của người đi đường, nam rapper cũng không nên hành hung, gây thương tích cho đối phương. Ngoài ra, từ những thông tin được truyền thông đăng tải, cư dân mạng đã tiến hành truy tìm danh tính nam rapper ra tay đánh người đi đường.

Hiện, netizen đã đổ dồn nghi vấn vào cái tên San E vì mọi dữ kiện truyền thông đưa ra đều trùng khớp với nam rapper này. Theo đó, San E sinh năm 1985, gia nhập JYP Entertainment vào năm 2008. Năm 2010, anh ra mắt công chúng với sản phẩm Everybody ready . Sau đó, San E trở thành giám khảo và nhà sản xuất trong Show Me the money. Trước làn sóng chỉ trích đang hướng đến mình, San E vẫn chưa lên tiếng.

San E bị netizen cho vào tầm ngắm là rapper hành hung người đi đường

Nguồn: Theqoo