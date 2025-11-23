Điều tra khẩn ca sĩ nổi tiếng tham gia đường dây lừa đảo đa cấp 3736 tỷ

Sáng 23/11, tờ Maeil Business Newspaper đưa tin, nam ca sĩ Kim Jae Hee - thành viên của ban nhạc rock nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc Boohwal - vừa bị khởi tố không giam giữ với cáo buộc tham gia vào đường dây lừa đảo đa cấp 208,9 tỷ won (khoảng 3736 tỷ đồng). Theo nguồn tin, Kim Jae Jae nằm trong danh sách 69 nghi phạm vừa bị chuyển sang văn phòng công tố với hàng loạt cáo buộc gồm nhận tiền gửi trái phép, lừa đảo theo Luật Xử phạt tăng nặng đối với tội phạm kinh tế đặc biệt.

Cảnh sát đã bắt giữ ông A (43 tuổi) và ông B (44 tuổi) - cùng đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành tại công ty đang bị điều tra, đồng thời khởi tố không giam giữ đối với 67 đồng phạm khác. Kim Jae Hee nằm trong số 67 nghi phạm này. Nam diễn viên hiện đối mặt với cáo buộc lôi kéo nhà đầu tư nhằm giúp công ty nói trên thu lợi bất chính.

Kim Jae Hee dính cáo buộc lừa đảo, bị khởi tố cùng hàng chục cá nhân khác trong đường dây lừa đảo quy mô lớn

Giám đốc A cùng đồng phạm bị tố đã thu hút tổng cộng 208,9 tỷ won (3736 tỷ đồng) tiền đầu tư bất hợp pháp từ 30.000 người thông qua việc điều hành 35 chi nhánh trên toàn quốc từ tháng 12/2022 đến tháng 8 năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số nạn nhân được xác định trong vụ lừa đảo đã lên tới con số 306 người, với tổng số tiền thiệt hại ước tính khoảng 19 tỷ won (340 tỷ đồng). Giám đốc A cùng đồng phạm đã lôi kéo nhà đầu tư bằng cách đảm bảo hoàn lại tiền vốn gốc, đồng thời hứa trả thêm lợi nhuận với lãi suất cao. Doanh nghiệp này đã tiến hành các hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp, tức là dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ.

Trên giấy tờ, Kim Jae Hee giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành nội bộ của công ty nói trên. Ngoài ra, nam ngôi sao đã liên tục tham gia các buổi thuyết trình kinh doanh được tổ chức trên khắp Hàn Quốc nhằm thu hút nhà đầu tư. Theo kết quả điều tra sơ bộ, Kim Jae Hee đã quảng bá hoạt động kinh doanh của công ty và biểu diễn ca hát cho những người tham dự buổi thuyết trình nhưng bản thân nam nghệ sĩ không trực tiếp đầu tư.

Nam ca sĩ tham gia trình diễn tại các buổi hội thảo nhằm lôi kéo nhà đầu tư

Kim Jae Hee đã nhận 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) dưới danh nghĩa tiền lương, đồng thời nhận thêm 1 chiếc xe ô tô trị giá khoảng 60-70 triệu won (1,1-1,3 tỷ đồng) và các vật phẩm khác có giá trị ước tính khoảng 80 triệu won (1,4 tỷ đồng).

Trong diễn biến mới nhất, Kim Jae Hee đã phủ nhận các cáo buộc với lập luận rằng: "Thực ra tôi không biết đó là hành vi lừa đảo". Phát ngôn mới đây khiến nam ngôi sao hứng trọn "cơn mưa gạch đá" trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.