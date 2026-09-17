Điều tra hoạt động đầu tư tiền số Bitcoin Defi liên quan YouTuber Phạm Tuấn

Theo điều tra, Phạm Tuấn cùng các đối tượng tổ chức sự kiện giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội và nhiều địa phương, liên quan hoạt động đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an tập trung làm rõ vai trò của Phạm Tuấn ( YouTuber Phạm Tuấn ), cùng các đối tượng liên quan trong việc tổ chức, quảng bá và lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình điều tra xác định, khoảng năm 2021, Dương Nguyên Hùng (SN 1975; trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội); Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982; trú tại phường Ba Đình, Hà Nội); Đinh Bạt Hùng (SN 1982; trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội); Trần Tú Anh (SN 1990; trú tại phường Trần Lãm, Hưng Yên) đã có hành vi bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Sau đó, 4 đối tượng này cùng Phạm Tuấn (SN 2001; trú phường Tam Sơn, Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982; trú ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội), địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; hoặc liên hệ Điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.