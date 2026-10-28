Điều tra giao dịch 51 triệu đồng trong 1 tháng, công an khởi tố Vũ Ngọc Thế SN 2002 và 4 người

Các đối tượng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng và nạp tiền thông qua các tài khoản ngân hàng do những trang web này cung cấp để tham gia đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 28/10/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 05 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 02/2026 đến tháng 3/2026, các đối tượng gồm: Vũ Ngọc Thế, sinh năm 2002, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Văn Phóng, sinh năm 1991, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên; Phạm Văn Duy, sinh năm 1989, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên; Đào Hữu Hiếu, sinh năm 2000, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên và Tống Duy Duẩn, sinh năm 1988, trú tại xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên đã sử dụng điện thoại di động thông minh, máy tính có kết nối Internet để truy cập các trang web đánh bạc trực tuyến như “nohu90.com”, “bwing”, “Fun88”, “onbet.com”...

Các đối tượng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng và nạp tiền thông qua các tài khoản ngân hàng do những trang web này cung cấp để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như Baccarat, nổ hũ, tài xỉu, cá độ bóng đá, xóc đĩa... Tổng số tiền các đối tượng sử dụng tham gia đánh bạc là 51 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh trang web các đối tượng đánh bạc - Ảnh: Công an Hưng Yên

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng đánh bạc trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng. Việc sử dụng điện thoại, máy tính hoặc các nền tảng trực tuyến để đánh bạc không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm pháp luật. Người tham gia có thể bị phát hiện, xử lý theo quy định, đồng thời đối mặt với nguy cơ mất tiền, phát sinh nợ nần và ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên không gian mạng, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; không đăng ký tài khoản, nạp tiền vào các website, ứng dụng cá cược trái phép; không môi giới, lôi kéo hoặc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền hoặc hiện vật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đáp ứng các điều kiện luật định.

Cụ thể, khoản 1 Điều 321 quy định người đánh bạc trái phép được thua bằng tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi liên quan mà chưa được xóa án tích theo quy định, có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Đặc biệt, theo điểm c khoản 2 Điều 321, trường hợp sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thuộc khung hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù.

Khoản 3, Điều 321 quy định người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

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