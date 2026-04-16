Điều tra clip nam sinh Đắk Lắk bị tai nạn, xe đi sau lạnh lùng quay đầu

Minh Minh |

Nam sinh tử vong sau tai nạn trên Tỉnh lộ 8 (Đắk Lắk), camera ghi lại hình ảnh xe máy chạy phía sau rời đi.

Clip xe máy 'quay đầu' khi gặp tai nạn.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Cư Pơng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 15/4 trên tuyến Tỉnh lộ 8, đoạn chạy qua địa phận xã Cư Pơng. Thời điểm trên, nam sinh đang học lớp 11 lái xe máy tốc độ cao rồi lao xuống mương nước bên đường. Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy khi tai nạn xảy ra, có một xe máy chạy phía sau. Khi thấy nam sinh gặp nạn, người điều khiển xe này liền quay đầu rời đi.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người nghi ngờ nam sinh bị truy đuổi dẫn đến tai nạn, trong khi nhiều ý kiến khác bày tỏ bức xúc về việc người đi phía sau không dừng lại hỗ trợ nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận vụ việc trên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự việc đang được điều tra theo quy định.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

