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Điều tra các giao dịch ngân hàng trong một vụ án: Công an tìm người có liên quan Nguyễn Tiễn Long SN 1994, Trần Trịnh Anh Tuấn SN 2000,...

Đức Huy
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Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 10/6/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can gồm: Nguyễn Tiễn Long (sinh năm 1994, trú tại xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh), Trần Trịnh Anh Tuấn (sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh), Tạ Vũ Minh Duy (sinh năm 1994, trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 2000, trú tại phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình) đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau của bản thân để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua hình thức thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp theo yêu cầu của các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, ai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Rửa tiền” nêu trên thì liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điều tra viên Phạm Tú Anh, số điện thoại: 0966.639.569.


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