Điều tiếc nuối ở Oscar 2024 ngoài màn khỏa thân gây sốc của John Cena

Lễ trao giải Oscar 2024 khép lại với kết quả không quá bất ngờ. Phim tiểu sử Oppenheimer “càn quét” với 7 giải thưởng ở các hạng mục như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Âm thanh xuất sắc…

Ngoài ra, các hạng mục phụ cũng gần như đúng với dự đoán trước đó của giới chuyên môn.

Kết quả không bất ngờ

Trước đó, Oppenheimer được cho là không có đối thủ tại hạng mục Phim hay nhất . Đây cũng là tác phẩm dẫn đầu mùa giải năm nay với 13 đề cử .

Bộ phim kể về cuộc đời tiến sĩ J. Robert Oppenheimer – người phát minh ra bom nguyên tử - là một trong số ít bom tấn thắng Oscar và thành công lớn về mặt thương mại.

Ngay từ khi công bố sản xuất, dự án đã gây chú ý với kinh phí 100 triệu USD, quy tụ dàn diễn viên hạng A gồm Cillian Murphy , Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon… Khi ra rạp, Oppenheimer hốt hơn 960 triệu USD toàn cầu, là một trong những phim Hollywood ăn khách nhất năm 2023.

Oppenheimer đại thắng tại Oscar 2024 với 7/13 giải thưởng, đúng như dự đoán.

Tác phẩm cũng giúp đạo diễn Christopher Nolan hạ gục nhiều đối thủ như Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos… để giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.



Trước đó, nhà làm phim từng năm lần được đề cử Oscar cho các tác phẩm Memento (2002), Inception (2011), Dunkirk (2018) nhưng chưa lần nào được gọi tên.

Với tượng vàng Đạo diễn xuất sắc , vị thế của Nolan tại Hollywood sẽ càng được củng cố hơn bao giờ hết. Ông là đạo diễn hiếm hoi có thể dung hòa tốt giữa hai yếu tố nghệ thuật và thị trường, ra phim nào cũng thắng lớn tại phòng vé và được giới phê bình khen ngợi hết lời.

Năm ngoái, chiến thắng của Dương Tử Quỳnh và Brendan Fraser được đánh giá truyền nhiều cảm hứng. Cả hai đều là những diễn viên lâu năm, có bề dày kinh nghiệm và luôn bền bỉ với nghề. Chiến thắng tại Oscar đều mang tính bước ngoặt và giúp họ tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Năm nay, cả bốn gương mặt thắng giải diễn xuất đều không tạo được yếu tố truyền thông mạnh.

Việc Cillian Murphy, Robert Downey Jr (phim Oppenheimer ) hay Da’Vine Joy Randolph ( The Holdovers ) được gọi tên đều nằm trong dự đoán trước đó của giới phê bình quốc tế. Duy chỉ có chiến thắng của Emma Stone là gây sốc với nhiều khán giả lẫn bản thân người nhận giải.

Bởi lẽ trước đó, minh tinh trượt giải SAG (Hiệp hội Diễn viên). Hơn nữa, cô cũng từng thắng Nữ chính xuất sắc tại Oscar với La La Land (2016) nên nhiều ý kiến dự đoán đối thủ Lily Gladstone sẽ chiến thắng.

Cuối cùng, Emma Stone cũng có được tượng vàng thứ hai ở tuổi 36. Nhiều khán giả hy vọng cô không dừng lại mà tiếp tục mang đến nhiều màn trình diễn ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất.

Chiến thắng của Emma Stone, Cillian Murphy đều nằm trong dự đoán của giới chuyên môn.

John Cena gây sốc và một vài tiếc nuối



Ngoài các hạng mục giải thưởng, điều gây sốc nhất tại Oscar năm nay chính là màn trao giải của John Cena. Cụ thể, tài tử đã xuất hiện với không mảnh vải che thân khi lên sân khấu trao giải Phục trang xuất sắc .

Trên sóng truyền hình trực tiếp, John Cena dùng phong bì kết quả để che đi những phần nhạy cảm, để lộ cơ thể vạm vỡ. Tới lúc chuẩn bị mở phong bì, MC Jimmy Kimmel đã kịp cứu nguy khi đem một tấm rèm để cuốn lên người tài tử.

Màn khỏa thân của John Cena được cho là đã cứu mùa giải Oscar tẻ nhạt, phần nào gợi nhớ cú tát của Will Smith trong lễ trao giải Oscar 2022.

Có lẽ, ban tổ chức Oscar đã rất đau đầu khi phải tìm cách tăng tính giải trí cho lễ trao giải, để giải thưởng đậm tính hàn lâm này không khép lại một cách nhạt nhòa trong mắt khán giả.

Ngoài ra, Oscar 2024 cũng để lại một vài điều tiếc nuối. Đơn cử, Killers of the Flower Moon của “đại thụ” Martin Scorsese không được gọi tên một lần dù chỉ là hạng mục nhỏ. Tác phẩm được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký khi nhận đến 10 đề cử tại mùa giải năm nay, nhưng lại phải ra về trắng tay.

Killers of the Flower Moon không thắng giải nào dù nhận 10 đề cử.

Nữ diễn viên Lily Gladstone cũng đứng trước cơ hội lập kỷ lục khi là người bản địa đầu tiên thắng Oscar. Cô từng đoạt nhiều giải quan trọng tiền Oscar nên được dự đoán sẽ chiến thắng.



Nhưng rốt cuộc, Gladstone đã phải chịu thua Emma Stone và có lẽ phải rất lâu nữa cô mới có cơ hội được đề cử tại Oscar.

Trước đó, một số ý kiến tiếc nuối khi Leonardo Di Caprio hoàn toàn bị Oscar phớt lờ, dù vai diễn trong phim cho thấy nhiều nỗ lực trong diễn xuất, xứng đáng để tài tử có một đề cử và đứng cạnh các đồng nghiệp.

Ngoài ra, đạo diễn Hayao Miyazaki cũng được ủng hộ khi thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc với tác phẩm The Boy and the Heron, đúng 10 năm sau lần đề cử gần nhất của ông với The Wind Rises (2014) và 21 năm sau chiến thắng với Spirited Away (2003).

Đáng tiếc, nhà làm phim kỳ cựu đã không xuất hiện tại lễ trao giải như mọi lần.