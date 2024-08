Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các sĩ tử 2k6 đã chọn được ngôi trường gắn bó 4 năm đại học của mình sắp tới. Bên cạnh tận hưởng niềm vui khi đỗ vào ngôi trường mình mong muốn thì nhiều tân sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên ở tỉnh khác lên các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM nhập học, còn có thêm nỗi lo mới, dó chính là việc tự lập và làm quen với cuộc sống xa nhà.

Gạch đầu dòng đầu tiên mà các bạn sinh viên cần quan tâm khi "chân ướt chân ráo" lên thành phố là nơi ăn chốn ở. Nhiều người chọn ký túc xá vì tiện lợi, số khác ở cùng người thân, tuy nhiên, hầu hết sinh viên lại ưu tiên thuê nhà trọ ngoài vì có không gian cá nhân và tự do hơn.

Thực tế, trên MXH và ở các group hiện đang nhập những bài đăng bài cho thuê phòng giá rẻ kèm những điều kiện hết sức hấp dẫn, hay ra đường cũng dễ bắt gặp 7749 tờ rơi được dán khắp xung quanh phố xá nhằm "chào mời" người thuê trọ. Nhưng, không phải tất cả những thông tin đó đều đáng tin. Để việc đi thuê trọ trở nên thuận lợi, điều các bạn tân sinh viên cần làm là trả lời 9 câu hỏi dưới đây thật kỹ nhé.

1. Lựa chọn khu vực và giá thuê như thế nào là hợp lý?

Ai cũng mong muốn được ở trong hoặc gần trung tâm thành phố hay nhà phố, nhưng các bạn cần phải xác định 1 điều là càng gần các khu vực trung tâm thì chi phí sinh hoạt, chi phí thuê trọ càng đắt đỏ. Vậy nên, 2 yếu tố là khu vực ở và giá thuê cần phải song hành cùng nhau.

Một số điều bạn cần cân nhắc là chọn khu vực gần với nơi làm việc hay học tập của bạn để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, cân nhắc đến mức độ an ninh, tiện ích xung quanh như cửa hàng tiện lợi, siêu thị, bệnh viện, trạm xe buýt, tàu trên cao đối với các sinh viên có tàu đi qua... Ngoài ra, cũng cần xác định ngân sách của bạn để tìm những phòng trọ phù hợp. So sánh giá thuê trong khu vực, và đừng quên tính toán các chi phí phát sinh như điện, nước, Internet.

2. Không gian sinh hoạt như thế nào?

Lựa chọn không gian ở rộng, chật hay vừa phụ thuộc nhu cầu của mỗi người. Phòng càng rộng thì chi phí đội lên càng nhiều và ngược lại. Vậy nên, hãy nhắm chừng diện tích phòng để ở thoải mái, không nên chật quá sẽ khiến mọi sinh hoạt bất tiện, hoặc quá rộng sẽ làm lãng phí tiền trọ của bạn.

Cũng rất cần được quan tâm đó là khu vực vệ sinh. Nhà vệ sinh phải an toàn, kín đáo và sạch sẽ, hạn chế sử dụng chung với 4 người trở lên vì như thế sẽ vô cùng bất tiện cho sinh hoạt của bạn sau này.

3. Chi phí sinh hoạt hàng tháng (điện, nước, wifi,...) là bao nhiêu?

Đây là lưu ý cực kỳ quan trọng. Bởi mỗi tháng, bên cạnh tiền nhà thì tiền điện, nước, wifi, phí gửi xe,... cũng là các chi phí mà sinh viên cần đóng. Mỗi nơi, mỗi khu vực sẽ có những quy định riêng về các khoản phí này. Có nơi sẽ sử dụng đồng hồ riêng cho mỗi phòng, có nơi sẽ thu phí cố định. Để đảm bảo không xảy ra tình trạng cuối tháng thấy chi phí tăng vọt, thì bạn nên làm rõ với chủ nhà về khoản này.

4. Những tiện ích kèm theo phòng trọ là gì?

Nhiều phòng trọ khi bạn đi thuê sẽ bao gồm cả điều hòa, tủ quần áo, giường... và ngược lại, sẽ có những nơi gần như là "vườn không nhà trống". Nếu may mắn được trang bị sẵn một số tiện ích, thì điều quan trọng là mọi người cần biết những thứ được phép sử dụng bao gồm bên trong hợp đồng, các nội thất khi bàn giao có gặp vấn đề hay hư hỏng không, và nếu trong quá trình ở, các thiết bị gặp trục trặc thì ai sẽ là người xử lý và chịu trách nhiệm, vấn đề này bạn hãy thực sự lưu tâm nhé!

5. Có chỗ gửi xe kèm theo hay không?

Khi thuê phòng trọ, có những nơi sẽ miễn phí chỗ để xe cho người ở, có những chỗ lại thu tiền gửi xe, song cũng có những nơi không có cả khu vực để xe luôn. Nếu rơi vào trường hợp thứ 3, thì chắc chắn bạn phải gửi xe của mình ở ngoài rồi. Vì lẽ này, bạn nên tìm hiểu nơi đó có không gian gửi xe hay không nhé, và đừng quên tìm hiểu là điều này miễn phí hay có phí.

6. Giờ giấc sinh hoạt ra sao?

Việc quy định giới nghiêm thời gian có ảnh hưởng tới sinh hoạt của bạn không? Nếu có thì hãy hỏi ngay chủ nhà giờ mở cửa và đóng cửa hằng ngày để tránh những hôm "màn trời chiếu đất" nhé.

Những nơi để cửa tự do thì cần biết được bạn sẽ ra vào và kiểm soát cổng như thế nào. Lưu ý chi tiết cực kỳ quan trọng nữa đó là nơi cho thuê sẽ ở chung với chủ hay tách biệt, đề phòng cho những ai sợ bất tiện, không thoải mái.

Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ về nội quy về quy cách để xe, nơi để rác, thời gian cần giữ trật tự, có cho phép người thân hay bạn bè ngủ qua đêm... nữa nhé!

7. Khu vực thuê có hay xảy ra ngập úng không?

Bên cạnh việc tìm hiểu chất lượng phòng thì bạn cũng hãy quan tâm xem khu vực này có thường bị ngập khi trời mưa không. Những khu vực bạn cảm nhận thấy nó trũng, thấp, ẩm mốc... thì nên bỏ qua vì khi trời mưa to rất dễ thấy cảnh lội nước lõm bõm trước khi vào nhà.

8. Tiền cọc và tiền đóng hàng tháng ra sao?

Khi ký hợp đồng, hầu hết nhiều nơi sẽ yêu cầu bạn đóng tiền cọc tùy theo quy định là 50%, 70% hay 100%. Số tiền này bạn có được bảo toàn và sẽ được nhận lại thế nào nếu hết hạn hợp đồng là điều bạn nên thắc mắc.

Ngoài ra, bạn cần hỏi thật kỹ càng, ngày đóng tiền nhà được ấn định là ngày bao nhiêu của tháng, có biên lai hay các hình thức xác nhận đã đóng tiền thế nào, trong các trường hợp đóng tiền nhà muộn thì có hình thức phạt gì không?

9. An ninh ở khu vực như thế nào?

Việc kiểm tra an ninh khi thuê phòng trọ rất quan trọng vì nó giúp đảm bảo sự an toàn cho người thuê và tài sản của họ. Thủ tục kiểm tra an ninh có thể bao gồm việc xác minh lịch sử của người cho thuê, kiểm tra tính an toàn của cấu trúc và thiết bị của tòa nhà, cũng như sự hiện diện của hệ thống giám sát và phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, việc này còn giúp người thuê có thể cảm thấy yên tâm hơn về môi trường sống của họ, từ đó có thể tập trung vào công việc và cuộc sống hàng ngày mà không lo lắng về an ninh. Đồng thời, nó cũng là biện pháp phòng ngừa đối với các vấn đề pháp lý có thể phát sinh do thiếu an ninh.

Tổng hợp

Đông