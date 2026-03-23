Điều phụ huynh, học sinh Hà Nội LO nhất lúc này!

Thông tin thành phố Hà Nội dự kiến gỡ bỏ hoàn toàn 12 khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh tự do đăng ký 3 nguyện vọng trên toàn địa bàn đang là tâm điểm chú ý của phụ huynh, học sinh. Bên cạnh sự "thở phào" vì thoát khỏi mớ bòng bong giấy tờ thường trú, tạm trú, một nỗi lo sợ vô hình đang bao trùm lên các gia đình có con lực học khá, giỏi: Sự biến mất của những "vùng an toàn" mang tính cục bộ và cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có tại các trường THPT top đầu.

Từ cái gật đầu của sự công bằng đến cú sốc "mở cửa"

Trong suốt nhiều năm, quy định phân chia 12 khu vực tuyển sinh của Hà Nội giống như một "chiếc ô" mang tính hai mặt. Một mặt, nó bó buộc học sinh phải thi trong khu vực mình sinh sống (hoặc có hộ khẩu), gây ra rắc rối về mặt hành chính cho những gia đình cư trú một nơi, hộ khẩu một nẻo. Mặt khác, nó vô tình tạo ra những "vùng bảo vệ" mang tính cục bộ. Học sinh ở một quận nội thành chỉ phải cạnh tranh với bạn bè trong cụm vài quận lân cận đó.

Năm nay, với dự kiến xóa bỏ hoàn toàn rào cản này, học sinh chỉ cần cư trú tại Hà Nội là có quyền đặt nguyện vọng 1 vào bất kỳ ngôi trường nào. Quyết định này mang lại sự công bằng tuyệt đối. Một học sinh xuất sắc ở Hoài Đức, Đông Anh hay Thanh Trì hoàn toàn có quyền vươn tới những ngôi trường danh tiếng ở vùng lõi trung tâm. Không còn sự phân biệt, không còn giới hạn địa lý.

Thế nhưng, chính sự công bằng vĩ mô ấy lại mở ra một bài toán vi mô đầy nghiệt ngã cho từng cá nhân thí sinh: "Mẫu số" của cuộc cạnh tranh đã phình to gấp nhiều lần, trong khi "tử số" (chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường) hầu như vẫn đứng im.

Khi các trường "hot" trở thành "chảo lửa" toàn thành phố

Nỗi ám ảnh lớn nhất của phụ huynh và học sinh lúc này dồn cả vào nhóm các trường THPT công lập top đầu như Chu Văn An, Kim Liên, Yên Hòa, Thăng Long, Việt Đức...

Trước đây, dù là trường "hot", mức độ cạnh tranh của các trường này vẫn được giới hạn phần nào bởi rào cản khu vực tuyển sinh. Những học sinh giỏi ở xa, dù muốn, cũng e ngại rắc rối giấy tờ trái tuyến nên đành chọn trường top đầu tại địa phương mình. Nay, cánh cửa đã mở toang. Lượng hồ sơ học sinh giỏi trên toàn thành phố sẽ được "cởi trói" và tự do đổ dồn về những ngôi trường danh tiếng này.

Hệ quả tất yếu là tỷ lệ chọi tại các trường trung tâm sẽ tăng vọt. Điểm chuẩn vốn đã luôn ở mức "đỉnh" nay dự báo sẽ có biên độ dao động cực mạnh và có thể thiết lập một mặt bằng mới cao chưa từng có. Những ngôi trường này sẽ thực sự biến thành "chảo lửa", nơi hội tụ của những thí sinh xuất sắc nhất toàn Thủ đô, đẩy mức độ cạnh tranh từ "khó" sang "vô cùng khốc liệt". Chỉ một sơ sẩy nhỏ, chênh lệch 0.25 điểm cũng đủ để thay đổi cục diện đỗ - trượt.

Sự bốc hơi của những "vùng an toàn" cục bộ

Sự thay đổi này cũng đồng nghĩa với việc xóa sổ khái niệm "vùng an toàn" mà các bậc phụ huynh thường dùng để tính toán chiến lược.

Nhiều năm trước, phụ huynh có thể nhìn vào phổ điểm của khu vực nhà mình để áng chừng: "Với lực học này, được khoảng 40 điểm, con thi ở khu vực này chắc chắn đỗ trường A, trường B" . Sự tính toán đó dựa trên một quần thể thí sinh ổn định và khép kín.

Nhưng ở kỳ thi sắp tới, mọi dữ liệu điểm chuẩn của các năm trước chỉ còn mang tính chất tham khảo rất hẹp. Bạn không thể biết trước có bao nhiêu học sinh điểm cao từ khu vực khác đang ngắm nghía "chiếc ghế" tại ngôi trường mà con bạn định đăng ký. Khái niệm "trường vừa sức" trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết khi phổ điểm của đối thủ là một ẩn số trải dài trên toàn thành phố.

Hiệu ứng domino và chiến lược sống còn

Sự xáo trộn không chỉ dừng lại ở top đầu. Khi các trường "hot" đẩy điểm chuẩn lên cao, một lượng lớn học sinh khá giỏi bị trượt nguyện vọng 1 sẽ tạo ra hiệu ứng domino, trôi dạt xuống các trường top giữa (nguyện vọng 2, nguyện vọng 3). Điều này tiếp tục đẩy điểm chuẩn của nhóm trường top giữa tăng theo, tạo sức ép dây chuyền lên toàn bộ hệ thống.

Đứng trước "đại dương" mênh mông không còn vách ngăn này, sự cảm tính trong việc đặt bút chọn trường là điều tối kỵ. Để sống sót và giành tấm vé trường công lập, phụ huynh và học sinh phải nằm lòng chiến lược: Định vị lại bản thân một cách khắt khe.

Thay vì ru ngủ bằng điểm số trên lớp, học sinh cần được đánh giá lực học thông qua các kỳ thi thử quy mô lớn để biết mình thực sự đang đứng ở đâu trên bình diện toàn thành phố. Việc đặt 3 nguyện vọng giờ đây không chỉ là "Thích trường nào", mà là bài toán cân não kết hợp giữa "Năng lực thực tế" + "Khoảng cách địa lý di chuyển" + "Dự phòng rủi ro tụt hạng".

Sân chơi càng lớn, luật chơi càng sòng phẳng, thì những người có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả kiến thức lẫn tâm lý chiến mới là người nắm giữ lợi thế cuối cùng.