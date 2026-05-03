Sự bất tử

Còi tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) vang lên vùng Cảng Cam Ranh, đất liền mờ dần. Con tàu chở hơn hai trăm đại biểu chủ yếu là các lực lượng trong quân đội, hải quân, Viettel, điện lực…do Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Trưởng đoàn. Mấy ngày lênh đênh, tầm bốn giờ chiều một ngày tháng 4 lịch sử, qua thông báo trên loa, mọi người mặc quần áo chỉnh tề, trang nghiêm chuẩn bị làm Lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ đã hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao.

Vừa chuẩn bị xong, đàn cá heo với số lượng lớn rất hiếm bất ngờ xuất hiện, bơi trước mũi tàu 561 như muốn bày tỏ tình cảm, dẫn tàu đi hơn 15 phút hướng về vùng biển Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao. Đàn cá heo tung tăng, nhảy múa khiến tất cả mọi người reo hò, cổ vũ. Niềm vui bỗng chững lại, thay vào bởi sự xúc động khi có người nói “Các anh về với chúng ta đấy”. Cũng lúc này, buổi Lễ tưởng niệm diễn ra trên tàu 561 với tất cả lòng thành kính và biết ơn những người con ưu tú của đất mẹ đã dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Ngô Đình Xuyên cùng anh em thả vòng hoa xuống vùng biển Gạc Ma.

Đại tá Lê Sỹ Toản - Tổ trưởng Tổ Công tác Đảng, Công tác Chính trị Hải quân chia sẻ tại buổi lễ: Kể sao xiết những tấm gương hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam, các anh ra đi trong niềm tin sáng ngời quyết thắng, tô thắm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.

“Trong lịch sử ngàn năm của dân tộc ta, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể nào tách rời, không thể chia cắt. Đó là xương máu, là ý chí và khát vọng của Tổ tiên ta. Bằng công sức, mồ hôi và cả tính mạng bao đời, các thế hệ người Việt đã xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên Biển Đông, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, đại tá Lê Sỹ Toản chia sẻ.

Thêm yêu Tổ quốc

Đây là lần đầu tiên chị Triệu Thanh Thủy - Trưởng phòng Khách hàng Tài chính Ngân hàng - Tổng Công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel được dự buổi lễ tưởng niệm đầy cảm xúc giữa biển khơi. Qua đây chị Thủy và mọi người trong đoàn càng thấm thía hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Hải quân đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Sự hy sinh ấy không chỉ là quá khứ mà đang được tiếp nối hôm nay khi những cán bộ, chiến sỹ Hải quân vẫn ngày đêm bám biển, bám đảo, kiên cường, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa trùng khơi tôi càng ý thức hơn khi các thế hệ nối tiếp nhau giữ biển, giữ vững từng tấc chủ quyền bằng ý chí, bản lĩnh và niềm tin son sắt vào nhiệm vụ cao cả”, chị Thủy bày tỏ.

Quang cảnh lễ tưởng niệm giữa biển khơi.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bưu chính Viettel cho biết: "Nhìn các đảo quy mô, chính quy, tinh nhuệ, tôi càng thêm tự hào, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước. Tin tưởng chúng ta sẽ ngày càng xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc”.

Thượng tá Phạm Hùng Ba (Viện kỹ thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân) rưng rưng. Anh có anh trai may mắn thoát nạn trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Sáng ngày 14/3/1988 nghe tin anh trai là Phạm Văn Hưng (sinh năm 1965) đã mất, cả nhà ôm nhau khóc, làm lễ tang. Một tháng sau nhận được điện tín từ Trường Sa báo anh Hưng may mắn thoát nạn. Anh Hưng không nói chuyện cả tháng, buồn vì mất đồng đội. Mãi sau gia đình hỏi, anh mới chia sẻ, lúc xảy ra trận chiến, bị tấn công bất ngờ. Anh Hưng bám vào mảnh gỗ lênh đênh giữa biển khơi, tới chiều một thuỷ thủ tàu cá phát hiện ra vớt lên khi toàn thân đã rã rời.

Đàn cá heo với số lượng nhiều hiếm có bơi trước mũi tàu 561 khi đoàn chuẩn bị làm lễ tưởng niệm.

“Anh trai tôi cứ tới ngày 14/3 lại làm lễ cúng, mời người thân đến để thắp cho những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo. Những đồng đội của anh trai tôi đã ra đi, nằm lại trên vùng biển này, hoà mình vào biển sâu. Mất mát ấy thật thanh thản mà rất đỗi vinh quang”, Thượng tá Ba xúc động.