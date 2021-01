Điều khiển xe máy va chạm với cụ bà, thiếu tá công an tử vong

Tối 19/1, trao đổi với báo chí, ông Phạm Phúc Giang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cái Nước (Cà Mau), cho biết có xảy ra vụ việc Thiếu tá Lê Chí Cường, Trưởng Công an xã Đông Hưng không may tử vong do tai giao thông.



Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 17/1, trên đường từ chạy xe máy từ nhà đến cơ quan trực đêm, Thiếu tá Cường xảy ra va chạm với một cụ bà khoảng 70 tuổi trên địa bàn xã Phú Hưng.

Vụ va chạm khiến Thiếu ta Cường tử vong không lâu sau đó. Riêng cụ bà bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện 115.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện, các ngành chức năng đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho Thiếu tá Cường.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thiếu tá Cường ra đi đột ngột để lại vợ và 2 con nhỏ khoảng 8-9 tuổi. Thiếu tá Cường về công tác tại xã Đông Hưng được hơn 1 năm.