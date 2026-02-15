HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều khiến NSND Trung Anh hối hận

Gia Linh - Trọng Tài |

Sau một năm tất bật bay Hà Nội - TPHCM để thực hiện nhiều dự án phim, NSND Trung Anh chia sẻ nỗi ân hận khi không kịp về gặp anh trai lần cuối. Trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, ông cũng trải lòng về những phân cảnh thể hiện tình cảm với bạn diễn trẻ, sự kỹ lưỡng khi lựa chọn kịch bản điện ảnh và thận trọng khi nhận quảng cáo.


Jack hát nhạc phim của Trường Giang trong thời gian bị cấm biểu diễn toàn quốc có đúng quy định?
Tags

sao Việt

Trung Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại