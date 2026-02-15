Điều khiến NSND Trung Anh hối hận
Gia Linh - Trọng Tài |
Sau một năm tất bật bay Hà Nội - TPHCM để thực hiện nhiều dự án phim, NSND Trung Anh chia sẻ nỗi ân hận khi không kịp về gặp anh trai lần cuối. Trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, ông cũng trải lòng về những phân cảnh thể hiện tình cảm với bạn diễn trẻ, sự kỹ lưỡng khi lựa chọn kịch bản điện ảnh và thận trọng khi nhận quảng cáo.
Theo tienphong.vn
