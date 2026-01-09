Điều ít biết về em gái ca sĩ giàu nhất Việt Nam: Đi làm phục vụ ở Mỹ, 3 năm không dám báo người nhà

Hình ảnh quen thuộc của Minh Tuyết trong mắt công chúng nhiều năm qua là một chị đẹp sang chảnh, luôn xuất hiện chỉn chu trên sân khấu với phong cách quyến rũ, bốc lửa và sự nghiệp ổn định nhiều năm. Tuy nhiên, trước khi thành danh như hiện tại, Minh Tuyết đã trải qua giai đoạn lập nghiệp ít được nhắc tới. Minh Tuyết sang Mỹ năm 21 tuổi và trải qua ba năm đầu gần như “mất liên lạc” với gia đình, không dám gửi về nhà dù chỉ một tấm hình.

Minh Tuyết hé lộ quá khứ gây chú ý (Ảnh: FB)

Mới đây, chia sẻ tại The Khang Show, Minh Tuyết cho biết cô quyết định sang Mỹ trong bối cảnh mong muốn tự thay đổi tương lai của bản thân và gia đình. Những ngày đầu ở nước ngoài, cô sống nhờ nhà bạn học, tự tìm hiểu môi trường âm nhạc bằng cách đến các cửa hàng băng đĩa để nắm bắt thị hiếu. Song song với đó, Minh Tuyết xin làm phục vụ để có thu nhập trang trải sinh hoạt. Theo cô, đây là lựa chọn mang tính thực tế, xuất phát từ suy nghĩ chỉ cần còn khả năng lao động thì luôn có cách để tồn tại.

Thời mới qua Mỹ, Minh Tuyết phải làm phục vụ để mưu sinh, không liên lạc với gia đình (ảnh: FB)

Minh Tuyết gần như không liên lạc với gia đình trong ba năm đầu. Cô cho biết mình không dám gửi hình ảnh hay báo tin vì lo cha mẹ ở Việt Nam sẽ lo lắng khi thấy con gái sống vất vả nơi xứ người. Trong khi đó, gia đình ở quê nhà cũng đang phải chắt chiu để mưu sinh. Sự im lặng này, theo Minh Tuyết, là cách cô tự lựa chọn để giảm bớt gánh nặng tinh thần cho cha mẹ trong giai đoạn sự nghiệp bản thân chưa ổn định.

Minh Tuyết (Trần Thị Minh Tuyết, sinh năm 1976) sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Gia đình có 6 anh chị em, nổi bật nhất là bộ ba nữ ca sĩ Cẩm Ly, Hà Phương và em út Minh Tuyết.

3 chị em Hà Phương, Cẩm Ly, Minh Tuyết và bên cạnh nhạc sĩ Trần Quang Hiển (ảnh: FB)

Dù cả ba nữ ca sĩ đều theo đuổi con đường ca hát nhưng lựa chọn hướng đi riêng. Cẩm Ly gắn bó chủ yếu với thị trường trong nước và được biết đến rộng rãi với dòng nhạc dân ca, trữ tình. Hà Phương cũng gắn bó với dòng nhạc dân ca, nhưng sớm ngưng hoạt động ở Việt Nam, sang định cư tại Mỹ từ năm 2000.

Với khối tài sản gần 40 nghìn tỷ ở Mỹ, Hà Phương được gọi là ca sĩ giàu nhất Việt Nam (ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, Hà Phương được biết đến nhiều hơn sau cuộc hôn nhân với tỷ phú Chính Chu vào năm 2002. Chính Chu là doanh nhân gốc Việt thành đạt tại Mỹ, từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Blackstone. Sau khi kết hôn, Hà Phương giảm dần các hoạt động nghệ thuật, tập trung cho gia đình và công tác xã hội, trước khi trở lại với một số dự án trong thời gian gần đây. Với khối tài sản gần 40 nghìn tỷ ở Mỹ, Hà Phương được gọi là ca sĩ giàu nhất Việt Nam.

So với hai chị gái, Minh Tuyết tự lập sớm và đối diện nhiều thử thách hơn, con đường âm nhạc cũng mới mẻ, táo bạo (ảnh: FBNV)

So với hai chị gái, Minh Tuyết tự lập sớm và đối diện nhiều thử thách hơn. Trước khi sang Mỹ, cô từng hoạt động tại Việt Nam trong thập niên 1990, nổi bật với các tiết mục song ca cùng Cẩm Ly và đạt giải nhất tại Nhà hát Hòa Bình năm 1993. Năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ du học ngành thời trang, sau đó quyết định ở lại phát triển sự nghiệp ca hát. Từ một ca sĩ trẻ chưa có chỗ đứng, cô dần trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình ca nhạc lớn ở hải ngoại.

Vẻ đẹp chuẩn Hoa hậu của Minh Tuyết giúp cô phát huy hết nấc hình tượng pop hiện đại, nóng bỏng

Minh Tuyết cũng xây dựng hình ảnh khác biệt so với hai chị gái, theo đuổi phong cách pop hiện đại, bốc lửa. Những ca khúc như Đã Không Yêu Thì Thôi, Sao Anh Ra Đi,... giúp cô định vị rõ nét trong thị trường hải ngoại. Khoảng 10 năm đổ lại đây, Minh Tuyết bắt đầu trở lại Việt Nam thường xuyên hơn. Liveshow “Minh Tuyết in Vietnam” năm 2009 đánh dấu lần xuất hiện chính thức sau hơn một thập kỷ xa quê. Minh Tuyết tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật trong nước, lên sóng truyền hình không chỉ với vai trò ca sĩ mà còn là giám khảo, huấn luyện viên ở các chương trình thực tế.

Minh Tuyết là "chị đại" bốc lửa của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 (ảnh: FBNV)

Gần đây, Minh Tuyết tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Các tiết mục có Minh Tuyết tham gia tại chương trình cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và kinh nghiệm sân khấu tích lũy qua nhiều năm hoạt động.

Ở tuổi U50, Minh Tuyết vẫn cháy hết mình trên sân khấu, biểu diễn bùng nổ không kém nghệ sĩ trẻ (ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của Minh Tuyết tương đối kín tiếng. Cô kết hôn với doanh nhân Diệp Nghi Keith và duy trì cuộc sống hôn nhân ổn định nhiều năm qua. Nhìn lại toàn bộ chặng đường, câu chuyện Minh Tuyết sang Mỹ ở tuổi 21, làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống và chọn cách không liên lạc với gia đình trong ba năm đầu phản ánh một giai đoạn ít được biết đến phía sau sự nghiệp. Đó là giai đoạn đặt nền móng cho con đường sau này, trước khi cô có được vị trí ổn định trong thị trường âm nhạc hải ngoại và sự trở lại đều đặn tại Việt Nam như hiện nay.