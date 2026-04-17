Cảm giác mát mẻ khi dùng điều hòa mang đến sự dễ chịu rõ rệt, nhưng đi kèm với đó là nỗi lo quen thuộc: hóa đơn tiền điện tăng cao. Vì vậy, trên nhiều dòng máy hiện nay, nhà sản xuất đã tích hợp các chế độ hỗ trợ tiết kiệm điện, trong đó nổi bật là hai nút Eco và Sleep . Đây là hai tính năng khá phổ biến nhưng không phải ai cũng hiểu đúng cách dùng, dẫn đến việc bật nhưng hiệu quả tiết kiệm không như mong đợi.

Chế độ Eco là gì? Sử dụng sao cho hiệu quả

Eco (Economy) là chế độ tiết kiệm điện bằng cách giảm công suất hoạt động của điều hòa trong quá trình vận hành. Khi bật Eco, máy nén và quạt dàn lạnh sẽ không chạy ở mức tối đa mà được điều chỉnh xuống mức vừa đủ để duy trì nhiệt độ phòng ổn định. Hiểu đơn giản, Eco không tập trung vào việc làm lạnh nhanh mà ưu tiên việc giữ nhiệt độ đã đạt được với mức tiêu thụ điện thấp hơn.

Cơ chế hoạt động của Eco thường bao gồm việc giảm tốc độ máy nén, hạn chế dao động công suất và cho phép nhiệt độ phòng tăng nhẹ trong ngưỡng cho phép. Nhờ đó, điều hòa không phải liên tục “gồng mình” để giữ mức lạnh sâu, từ đó giảm lượng điện tiêu thụ.

Tuy nhiên, Eco chỉ thực sự hiệu quả khi phòng đã đủ mát. Nếu bật chế độ này ngay khi vừa mở điều hòa trong phòng nóng, máy sẽ làm lạnh chậm hơn và gây cảm giác không đủ lạnh. Đây là lý do nhiều người dùng thấy Eco “không mát”, nhưng thực tế là do dùng sai thời điểm. Để sử dụng hiệu quả, nên bật điều hòa ở chế độ thường trước để làm lạnh nhanh, sau đó khi nhiệt độ phòng đã ổn định khoảng 26–27°C thì mới chuyển sang Eco. Cách này giúp vừa đảm bảo độ mát, vừa tiết kiệm điện trong giai đoạn duy trì.

Chế độ Sleep là gì? Sử dụng sao cho hiệu quả

Sleep là chế độ được thiết kế riêng cho giấc ngủ ban đêm, khi cơ thể không cần mức làm mát quá mạnh nhưng vẫn cần sự ổn định trong nhiều giờ liên tục. Khi bật Sleep, điều hòa sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian, thường là tăng nhẹ khoảng 1–2°C sau mỗi giai đoạn nhất định. Đồng thời, máy nén cũng giảm dần công suất để tránh làm lạnh quá sâu về nửa đêm hoặc gần sáng.

Cơ chế này phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Khi mới ngủ, nhiệt độ mát giúp dễ đi vào giấc ngủ, nhưng về sau cơ thể không còn cần lạnh sâu như lúc đầu. Sleep tận dụng chính đặc điểm này để vừa duy trì sự thoải mái, vừa giảm điện năng tiêu thụ.

Nếu không dùng Sleep, nhiều người thường có thói quen bật lạnh sâu rồi để nguyên suốt đêm hoặc tắt hẳn giữa chừng. Cả hai cách này đều không tối ưu: một bên gây lạnh quá mức, một bên khiến nhiệt độ tăng đột ngột khi máy tắt. Sleep giúp cân bằng ở giữa hai trạng thái đó. Để sử dụng hiệu quả, nên bật Sleep ngay khi đi ngủ, kết hợp với mức nhiệt khoảng 26–28°C. Không nên chỉnh quá thấp rồi mới bật Sleep, vì như vậy vẫn gây lạnh sâu trong giai đoạn đầu và tốn điện không cần thiết.

Eco và Sleep đều là hai chế độ giúp điều hòa vận hành tiết kiệm điện hơn, nhưng mỗi chế độ lại phù hợp với một hoàn cảnh khác nhau. Eco phù hợp khi phòng đã ổn định nhiệt độ và cần duy trì mát trong thời gian dài. Sleep phù hợp cho giấc ngủ ban đêm, giúp tự điều chỉnh nhiệt độ để vừa dễ chịu vừa hạn chế hao điện. Khi hiểu đúng và dùng đúng, hai chế độ này không chỉ giúp giảm chi phí điện năng mà còn giúp điều hòa hoạt động bền bỉ và ổn định hơn trong thời gian dài.