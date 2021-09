Diều hâu sà xuống tấn công gà lông lụa thì bị cô chủ nhà tóm gọn, số phận nó sẽ ra sao?

Một con chim diều hâu đã bất ngờ lao xuống tấn công một con gà lông lụa hay còn gọi là gà Silkie là một giống gà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên kẻ bị tóm gọn sau đó lại chính là con chim săn mồi này.

Cô chủ của những con gà này đã phản ứng cực nhanh khi dũng cảm dùng tay không tóm gọn con chim ăn thịt nguy hiểm. Móng vuốt của diều hâu rất sắc bén nhưng cô gái lại xử lý rất gọn gàng nên không bị thương bởi bộ móng này.

May mắn cho con chim là sau khi những con gà của mình đã bỏ chạy vào nơi an toàn thì cô gái đã thả cho con diều hâu bay đi. Hãy cùng theo dõi toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại được.

Xem video: