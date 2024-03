Điều gì xảy ra với Dragon Ball sau sự ra đi của tác giả Toriyama?

Sự sụp đổ trong tương lai của Dragon Ball Super sau sự ra đi của Akira Toriyama vẫn chưa chắc chắn, với các phần tiếp theo tiềm năng được giám sát bởi những người kế nhiệm.

Khi một tác giả rời bỏ chúng ta trước khi hoàn thành tác phẩm của mình, số phận của bộ truyện có thể rẽ theo nhiều hướng. Hành trình đi đến hoàn thành thường là sự kết hợp giữa tầm nhìn xa, di sản và sự lựa chọn khó khăn về việc nên tiếp tục hay kết thúc câu chuyện như chúng ta đã biết.

Lấy trường hợp của Robert Jordan làm ví dụ, sự chuẩn bị tỉ mỉ của anh ấy đã cho phép Brandon Sanderson tiếp tục và hoàn thành “The Wheel of Time”, dựa trên những ghi chú chi tiết do Jordan để lại. Ngược lại, loạt phim “Redwall” của Brian Jacques lại không may mắn như vậy, khiến cả một vũ trụ bị treo lơ lửng trên bờ vực của một chương chưa viết.

Chia tay một biểu tượng: Akira Toriyama và tương lai của Dragon Ball

Với sự ra đi của Akira Toriyama, người tạo ra “Dragon Ball”, sự không chắc chắn nảy sinh về số phận của “Dragon Ball Super”. Bộ truyện vốn đã gắn chặt với tầm nhìn của Toriyama, giờ đây đang ở ngã ba đường, đặt ra câu hỏi liệu nó có thể tiếp tục mà không có sự hướng dẫn trực tiếp của ông hay không.

Toriyama đóng một vai trò quan trọng trong “Dragon Ball Super”, từ cốt truyện đến thiết kế nhân vật, đảm bảo rằng bộ truyện vẫn trung thành với vũ trụ ban đầu, đồng thời vẫn giới thiệu các tình tiết và nhân vật mới để làm hài lòng người hâm mộ.

Điều thú vị là, sự thất vọng của Toriyama với bản chuyển thể live-action của “Dragon Ball” đã là động lực cho việc tạo ra “Dragon Ball Super”, thúc đẩy mangaka cầm bút một lần nữa và mang đến cho người hâm mộ một câu chuyện công bằng cho thế giới mà ông đã tạo ra.

Ngày mai không có Toriyama: Điều gì đang chờ đợi chúng ta?

Sau khi Toriyama qua đời, tương lai của “Dragon Ball” chỉ là một khoảng trống. Trong khi những ví dụ như “Lupin III” và “Doraemon” cho thấy các vũ trụ có thể tiếp tục mở rộng sau khi người tạo ra chúng qua đời, câu hỏi vẫn là: liệu “Dragon Ball Super” sẽ đi theo con đường đó hay chọn một số phận khác?

Điều đáng chú ý là không phải bộ truyện nào cũng có cơ hội tiếp tục. Một số câu chuyện, như “Phoenix” của Osamu Tezuka, vẫn mãi mãi chưa hoàn thành. Điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm liệu “Dragon Ball” sẽ tìm ra những chân trời mới hay tôn trọng sự im lặng cuối cùng của người tạo ra nó.

Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu “Dragon Ball Super” có tìm được "chương mới" mà không có Toriyama hay không. Toei Animation phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc đi theo dấu chân do Toriyama để lại hoặc kết thúc câu chuyện, tôn vinh đóng góp cuối cùng của tác giải. Bất kể con đường đã chọn là gì, tác động của Toriyama đến thế giới “Dragon Ball” là không thể xóa nhòa, hứa hẹn sẽ tác động đến bất kỳ tương lai nào đang chờ đợi bộ truyện được yêu thích này.