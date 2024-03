Từ sông Cần Thơ đến Thái Bình Dương: Chặn 'chất độc' chảy vào chuỗi thức ăn và bất ngờ về mẫu xe KIA EV9

Vào năm 2023, The Ocean Cleanup bắt đầu chuyển sang The System 03 - công nghệ làm sạch đại dương hiện đại nhất của The Ocean Cleanup, lớn gấp 3 lần hệ thống dọn rác The System 002, như hình ảnh bên trên. Vào tháng 8/2023, The System 03 lần đầu tiên được triển khai cho GPGP. Việc triển khai The System 03 nhằm "vô hiệu hóa" thách thức dọn rác trên đại dương khi nhựa phân bố rộng hàng triệu km2. Với The System 03, The Ocean Cleanup công bố sứ mệnh lớn nhất từ trước tới nay nhằm loại bỏ 90% rác thải nhựa trôi nổi trên đại dương vào năm 2040.