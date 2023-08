Điều gì xảy ra nếu một người bị rồng Komodo cắn?

Rồng Komodo sống trên ba hòn đảo nhỏ ở Indonesia, là loài thằn lằn lớn nhất trên Trái Đất ở thời điểm hiện tại, khi trưởng thành chúng có thể dài tới 3 mét, nặng gần 100 kg và sống tới 50 năm. Đuôi của chúng dài khoảng 1 mét, tứ chi dày hơn con người và đầu có kích thước bằng quả bóng đá. Là loài ăn thịt, rồng Komodo có chiếc lưỡi dài 30 cm và 60 chiếc răng sắc nhọn dài gần 2,8 cm.

Tổ tiên của rồng Komodo là loài "thằn lằn cổ đại" cách đây 4 triệu năm, loài thằn lằn cổ đại này sống ở Nam Úc, với chiều dài cơ thể lên tới 7 mét và nặng tới 1.200 kg, là loài khổng lồ trong đúng nghĩa ...

Chúng chủ yếu ăn thịt lợn rừng và trâu, đồng thời cũng thích đánh lén, và thường nằm mai phục trong bụi cỏ, một khi có lợn rừng xuất hiện trước mặt, chúng sẽ lao tới quật ngã lợn rừng rồi cắn đến chết với cái miệng khổng lồ chứa đầy chất độc. Chúng sẽ giữ chặt cổ lợn rừng cho đến khi lợn rừng chết hẳn mới buông ra, toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa đầy 3 phút, điều này đủ cho thấy sức mạnh thực sự của rồng Komodo lớn như thế nào.

Điều đáng nói là rồng Komodo không phải là loài kén ăn, chúng cũng thường ăn xác thối, đôi khi còn lặn xuống nước để săn các loài cá lớn. Và lượng thức ăn của chúng cũng rất đáng kinh ngạc, chúng có thể ăn lượng thức ăn tương đương với 80% trọng lượng cơ thể của chúng trong một bữa, vì vậy chúng không cần phải ăn thường xuyên và có thể duy trì cuộc sống của mình bằng cách chỉ ăn 12 lần một năm.

Mặc dù chúng không to lớn như thằn lằn cổ đại, nhưng chúng có thể dài tới khoảng 3 mét và chu kỳ sinh trưởng của chúng rất dài, chúng không ngừng lớn lên trong 25 năm đầu đời và sức mạnh của rồng Komodo cũng rất lớn.

Rồng Komodo là loài động vật có nọc độc lớn nhất thế giới, nọc độc của chúng cực kỳ nguy hiểm, người ta nói rằng mức độ gây chết người có thể ngang với rắn hổ mang, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu con người bị chúng cắn?

1. Nọc độc trong miệng rồng Komodo cực kỳ nguy hiểm

Điều đáng sợ nhất ở rồng Komodo là chúng có thể tiết ra một loại nọc độc cực kỳ nguy hiểm, chúng có hai tuyến nọc độc ở hàm, loại nọc độc này chứa nhiều loại protein độc hại, một khi xâm nhập vào cơ thể động vật sẽ gây ra hiện tượng đông máu, khó thở và cuối cùng là bất tỉnh.

Điều đáng kinh ngạc là tứ chi của chúng cực kỳ khỏe, có thể dễ dàng ôm một con trâu trưởng thành khi đi săn, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.

Điều đáng sợ nhất là nọc độc của rồng Komodo có tính khuếch tán rất cao, nói một cách đơn giản, một khi chúng cắn con mồi, nọc độc sẽ nhanh chóng xâm nhập vào toàn bộ cơ thể con mồi, khiến con mồi trực tiếp tử vong trong thời gian ngắn.

Các nhà động vật học đã phát hiện ra rằng độc tính của rồng Komodo vẫn rất mạnh, 4 mg có thể làm mất khả năng di chuyển của con người, 30 mg có thể dễ dàng giết chết một con trâu và tất cả nọc độc được lưu trữ trong cơ thể của chúng thậm chí có thể giết chết 40 con vật cùng một lúc.

2. Nước bọt của rồng Komodo chứa rất nhiều vi khuẩn

Một số loài động vật hoang dã có khả năng kháng độc rất tốt, chẳng hạn như lợn rừng dù bị rắn độc cắn cũng không chết, vậy rồng Komodo đối phó với lợn rừng như thế nào? Câu trả lời là nước bọt trong miệng. Vì rồng Komodo không bao giờ làm sạch miệng và thường xuyên ăn xác thối nên nước bọt của chúng chứa rất nhiều vi khuẩn, đây cũng là vũ khí nguy hiểm nhất của chúng.

Rồng Komodo tuy trông có vẻ cồng kềnh nhưng thực chất chúng chạy rất nhanh, tốc độ có thể đạt tới 30 km/h, hơn nữa động tác của chúng rất nhanh, tứ chi cũng rất linh hoạt, khi đi săn chúng có thể di chuyển nhanh chóng.

Bởi vì vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng vết thương cho con mồi, ngay cả khi con mồi không bị nhiễm độc - nó sẽ bị chết do nhiễm trùng huyết. Ngoài ra, theo suy đoán của các nhà động vật học, trên hòn đảo nơi rồng Komodo sinh sống có nhiều hố nước cỡ trung bình, trong những hố nước này cũng có chứa vi khuẩn chết người, một khi con vật bị rồng Komodo cắn đi qua đây sẽ chắc chắn gây nhiễm trùng nặng.

Do đó, dưới sự lây nhiễm kép của vi khuẩn, bất kỳ con mồi nào cũng không thể trốn thoát. Nhưng may mắn là vết thương do rồng Komodo gây ra rất rộng, dễ rửa sạch hơn vết thương do rắn độc cắn nên con người khi bị cắn nếu được sơ cứu ngay sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

3. Vết cắn của rồng Komodo có thể gây đau như dao đâm

Ngoài nọc độc và vi khuẩn trong miệng, rồng Komodo còn có một vũ khí bí mật chính là hàm răng cưa, tuy lực cắn của chúng không cao nhưng những chiếc răng này rất sắc nhọn, dài 2,8 cm và có hình dạng của một lưỡi câu, một khi cắn con mồi, thậm chí sẽ để lại dấu vết trên xương và gây ra một đòn trí mạng cho con mồi.

Người ta nói rằng rồng Komodo khi còn nhỏ có thể đứng bằng hai chân sau, nhưng chúng quá nặng để có thể đứng vững khi trưởng thành.

Đáng sợ nhất là rồng Komodo còn có sức cắn xé rất mạnh, có thể dễ dàng xé rách da của con mồi, đồng thời do hàm răng không đều nên còn khiến con mồi bị đau dữ dội. Nó cũng có thể khiến vết thương chảy máu, làm chậm quá trình di chuyển của con mồi và cuối cùng trở thành thức ăn cho rồng Komodo. Điều đáng nói là răng của rồng Komodo sẽ được thay thế thường xuyên mà không lo bị hao mòn nên chúng được nhiều nhà động vật học gọi là "cá mập đất".

Ngoài ra, theo mô tả của những người từng bị rồng Komodo cắn: Lúc đầu vết cắn không đau, chỉ có cảm giác tê tê, nhưng sau đó bắt đầu đau dần và cơ thể sẽ hoàn toàn không thể chịu nổi, nếu không có ý chí mạnh mẽ chắc sẽ ngất đi vì đau.

Nguồn: Zhuanlan.zhihu