Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngôi sao lùn đỏ như Gliese 581 di chuyển đến Hệ Mặt Trời?

Gliese 581 nhỏ hơn nhiều so với Mặt Trời, khối lượng và bán kính của nó chỉ bằng khoảng một phần ba Mặt Trời. Nhiệt độ của ngôi sao này cũng chỉ nằm ở khoảng 3.500 độ C, trong khi đó nhiệt độ bề mặt của Mặt Trời là 5.500 độ C, nên ngôi sao này được quan sát với màu sắc đỏ cam.

Kể từ năm 2007, các nhà khoa học đã sử dụng kính viễn vọng thiên văn để tiến hành một số lượng lớn các quan sát về ngôi sao này và phát hiện ra ít nhất 3 hành tinh quay quanh Gliese 581. Một trong những hành tinh đáng chú ý nhất là GJ 581c, được cho là có khả năng chứa nước ở thể lỏng và sự sống bên trong nó.

GJ 581c được cho là nằm bên trong cái gọi là "vùng có thể ở được", vùng mà các hành tinh ở đủ gần các ngôi sao, của chúng để nước tồn tại dưới dạng chất lỏng. Do đó, các nhà khoa học tin rằng sự sống có thể tồn tại trên hành tinh này trong những điều kiện thích hợp.

Gliese 581 có kích thước lớn gấp đôi Sao Mộc - hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời. Các nhà thiên văn ước lượng khối lượng của nó vào khoảng một phần ba khối lượng Mặt Trời, và là hệ sao được biết đến gần Mặt Trời thứ 101.

Vì Gliese 581 tình cờ nằm gần Hệ Mặt Trời nên các nhà khoa học có thể sử dụng kính viễn vọng vô tuyến và các thiết bị khác để nghiên cứu chi tiết về nó. Bằng cách quan sát ngôi sao và các hành tinh xung quanh nó, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về các hệ hành tinh và thế giới bên ngoài Hệ Mặt Trời của chúng ta, cũng như khám phá những nơi khác có thể tồn tại sự sống.



Tóm lại, Gliese 581 là một trong những sao lùn đỏ gần Trái Đất nhất và hệ hành tinh xung quanh nó rất được quan tâm. Một trong những hành tinh được quan tâm nhất, GJ 581c, được cho là có khả năng phù hợp với sự sống. Nó có ý nghĩa to lớn đối với việc tìm hiểu vũ trụ và khám phá khả năng tồn tại sự sống.

Gliese 581 là một trong những ngôi sao lùn loại M lâu đời nhất, có hoạt động sao ít nhất được biết đến. Những quan sát và đo đạc cho thấy ngôi sao này có ít nhất sáu hành tinh quay quanh nó (theo thứ tự từ ngôi sao) là: Gliese (GJ) 581 e, b, c, g, d và f. Đặc biệt, hành tinh g được cho là nằm gần giữa vùng ở được quanh sao.

Nếu ngôi sao Gliese 581 đến Hệ Mặt Trời, nó sẽ có tác động nhất định đến các hành tinh và thiên thể trong Hệ Mặt Trời, sau đây là giải thích chi tiết về những gì có thể xảy ra khi Gliese 581 đến Hệ Mặt Trời:



1. Giao thoa hấp dẫn: Nếu ngôi sao Gliese 581 đi vào Hệ Mặt Trời, nó sẽ gây ra giao thoa hấp dẫn đối với các hành tinh và thiên thể trong Hệ Mặt Trời. Sự nhiễu loạn hấp dẫn này có thể khiến cho quỹ đạo của một số hành tinh thay đổi, và cũng có thể khiến cho một số thiên thể bay ra khỏi Hệ Mặt Trời trong một số trường hợp nhất định.

2. Thay đổi quỹ đạo của hành tinh: Sau khi Gliese 581 đi vào Hệ Mặt Trời, lực hấp dẫn mạnh mẽ của nó sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo của các hành tinh khác nhau. Tác động này có khi chỉ là một sự thay đổi nhỏ trước mắt, nhưng về lâu về dài có thể dẫn đến sự thay đổi bản chất rõ rệt hơn và lâu dài hơn.

3. Mưa thiên thạch: Khi ngôi sao lùn đỏ này đi vào khu vực hành tinh bên trọng của Hệ Mặt Trời, do khối lượng lớn và hiệu ứng hấp phụ hấp dẫn mạnh, nó rất có khả năng sẽ thu hút một lượng lớn các vật thể nhỏ như các tiểu hành tinh hoặc hạt nhân sao chổi. Khi các vật thể này đi vào phạm vi quỹ đạo của Trái Đất, chúng sẽ tạo thành các dòng thiên thạch dốc và chảy thường xuyên, đe dọa hệ thống sự sống của Trái Đất.

4. Sự xé nát và hủy diệt của các thiên thể ở rìa Hệ Mặt Trời: Có rất nhiều thiên thể ở rìa của Hệ Mặt Trời, khoảng cách giữa chúng và Mặt Trời rất dài. Nếu ngôi sao lùn đỏ Gliese 581 đi vào vùng lân cận của Mặt Trời, lực hấp dẫn mạnh của nó sẽ tác động lên các thiên thể này, khiến một số tiểu hành tinh, nhân sao chổi và các vật chất khác bị phá hủy hoặc thay đổi quỹ đạo vốn có.

Gliese 581 là một sao lùn đỏ với quang phổ M3V, cách Trái Đất 20,3 năm ánh sáng. Nó nằm cách sao Beta Librae khoảng 2 độ Bắc, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Bình. Từ khoảng cách và cấp sao biểu kiến, các nhà thiên văn học đã ước tính nhiệt độ hiệu dụng của nó vào khoảng 3.200 K và có độ sáng bằng 0,2% độ sáng Mặt Trời.

Tóm lại, nếu một ngôi sao lùn đỏ như Gliese 581 di chuyển đến Hệ Mặt Trời, nó sẽ có tác động lớn đến các hành tinh, tiểu hành tinh và nhân sao chổi của Hệ Mặt Trời. Nếu nó di chuyển đến gần Trái Đất, ngôi sao lùn đỏ này có thể gây ra mối đe dọa lớn cho hành tinh của chúng ta.



Tuy nhiên, do công nghệ máy gia tốc hiện tại chưa cho phép con người tạo ra những phi thuyền có thể đạt được tốc độ của ánh sáng hoặc thậm chí đạt 10% tốc độ ánh sáng để du hành tới các hệ sao bên ngoài, nên thực chất đây chỉ là một kịch bản giả định.

Nguồn: Zhihu