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Điều gì giúp AfD giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử cấp bang ở Đức?

Hoàng Vân
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Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang quan trọng ở Saxony-Anhalt với 43,8% số phiếu bầu.

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Các chính trị gia nổi bật của đảng AfD từ trái qua: Alice Weidel, Ulrich Siegmund và Tino Chrupalla ăn mừng kết quả bầu cử ở Magdeburg, Đức, ngày 6/9/2026.

Theo kết quả sơ bộ chính thức, đảng AfD giành được 43,8% số phiếu, gấp hơn 2 lần so với kết quả bầu cử cấp bang trước đó.

Đảng này dự kiến sẽ nắm giữ 39 trong số 97 ghế của nghị viện bang, không đủ 49 ghế cần thiết để đạt được đa số tuyệt đối.

Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz, đảng lãnh đạo chính phủ liên minh tại Saxony-Anhalt từ năm 2021, về đích ở vị trí thứ hai với 17,2% số phiếu và 15 ghế.

Sven Schulze, ứng cử viên hàng đầu của đảng CDU và người đứng đầu khu vực sắp mãn nhiệm, đã thừa nhận thất bại và chúc mừng AfD về chiến thắng của họ.

Phát biểu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày 6/9, giáo sư Vladislav Belov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Đức thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết: "Lập trường chống Nga mà Ngoại trưởng Johann Wadephul và Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt đưa ra sẽ có lợi cho đảng AfD trong một số nhóm cử tri nhất định".

“Lập trường ngày càng thù địch của Chính phủ Đức đối với Nga, các vấn đề kinh tế ngày càng trầm trọng, và những lo ngại về vấn đề di cư đã góp phần giúp đảng AfD giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử ở Saxony-Anhalt”, ông Belov nói với RT, ngay sau khi đảng AfD tuyên bố chiến thắng.

Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW), được thành lập năm 2024, lần đầu tiên bước chân vào nghị viện bang Saxony-Anhalt, sau khi giành được 5,3% số phiếu bầu.

“Tôi không ngờ BSW lại vượt qua ngưỡng 5%, vì vậy xin chúc mừng Sahra Wagenknecht”, ông Belov nói, đồng thời mô tả kết quả này là một bất ngờ khác, và nhận định, "đó là nhờ lập trường hướng tới hòa bình rộng rãi của đảng".

“Sahra nói, những kẻ cực đoan cánh hữu là những người muốn chiến tranh và quân sự hóa. Điều đó cũng gây được tiếng vang với cử tri”, vị giáo sư cho hay.

Ông Belov lập luận, chiến dịch tranh cử đã bị chi phối một cách bất thường bởi các vấn đề liên bang, mặc dù cử tri đã chính thức bầu ra một nghị viện tiểu bang.

“Lần đầu tiên, AfD tự giới thiệu mình không chỉ là một đảng phản đối, mà còn là một đảng có năng lực điều hành chính phủ”, vị giáo sư nói.

Ông đồng thời chỉ ra vấn đề di cư, giáo dục và tình hình kinh tế, chính trị của Saxony-Anhalt là những vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử mà các đảng khác đã không giải quyết được.

Bang này chủ yếu là vùng nông thôn, cũng là nơi có ngành công nghiệp hóa chất quy mô lớn, vốn bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng tăng cao, kể từ khi Đức từ bỏ nguồn khí đốt đường ống giá rẻ từ Nga.

Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8,1% trong tháng 7, so với 6,4% trên toàn quốc.

Theo RT
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