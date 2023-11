Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở 5 tỉnh, thành phía Nam

TPHCM: Chiều 30/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì l ễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Saigontourist Group), giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Saigontourist Group. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bình Dương: Ngày 1/11, HĐND thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tổ chức kỳ họp lần thứ X, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND thành phố Thủ Dầu Một đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-xã hội đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga và Trưởng Ban pháp chế đối với ông Phan Công Khanh với cùng lý do thực hiện chuyên trách Trưởng ban theo Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy Bình Dương, miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với bà Bùi Thị Kim Xuân, nguyên Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch với lý do chuyển công tác.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp HĐND thành phố Thủ Dầu Một

Kỳ họp tổ chức bầu, kiện toàn nhân sự HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Phú, trúng cử chức danh Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND thành phố Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2021-2026; bà Lê Thị Thúy Hà, Phó bí thư Đảng ủy phường Tân An, trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Huỳnh Tấn Hiệp, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 người giữ chức vụ do HĐND thành phố Thủ Dầu Một bầu. Kết quả, toàn bộ 16 người kể trên đều không có người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm”, "tín nhiệm thấp".

Bình Dương: Sáng 31/10, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, và ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chủ trì hội nghị trao quyết định cho cán bộ.

​Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/11/2023 đối với ông Lê Văn Khánh - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương.

Đồng thời trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương chuẩn y ông Trần Bá Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền lương Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình Dương: Ngày 3/11, Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra đại hội để kiện toàn nhân sự. Đại hội Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản tỉnh Bình Dương nhiệm 2023-2028 đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành gồm 9 người.

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Các Phó chủ tịch Hiệp hội gồm: ông Võ Minh Đức và ông Nguyễn Kim Hào.

Đồng Nai: Ngày 31/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố các quyết định về công tác cán bộ . Theo đó, ông Võ Văn Thành, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Long Khánh được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Xuân An, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Xuân An, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1/11/2023. Đồng thời, Ban thường vụ Thành ủy Long Khánh trao quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đinh Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy phường Xuân An.

Thành ủy Long Khánh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán cũng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Thu, Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức vụ Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy; điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; điều động bà Trần Phong Lan, Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy về công tác tại Hội LHPN huyện và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2023.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy Hà, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy từ ngày 1/10/2023, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng Nai, chiều 30/10, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 230 hội viên Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, đại diện cho hơn 2 ngàn cán bộ, chiến sĩ công an hưu trí trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 29 thành viên. Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Đồng Nai: Ngày 2/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án thành phần 1).

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được phân công làm Trưởng ban chỉ đạo; Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm Phó trưởng ban thường trực và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn làm Phó ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo gồm có lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường, Thông tin truyền thông, Tài chính, Xây dựng, Công thương, cùng lãnh đạo các ban: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh; lãnh đạo UBND TP Biên Hòa và UBND H.Long Thành.

Vũng Tàu: Ngày 30/10, Thành ủy Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định tăng thêm cán bộ biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Theo đó, tại quyết định số 3270-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ định ông Nguyễn Thế Dũng - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng vận động quần chúng Đồn Biên phòng Bến Đá, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường 5, TP. Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/11.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cho các cán bộ đồn biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Tại quyết định số 3271-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ định ông Trần Văn Quyền - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng vận động quần chúng Đồn Biên phòng Chí Linh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường 10, TP. Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/11.

Tại quyết định số 3269-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ định ông Hà Quang Nhuận - Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Long Sơn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/11.

Bình Thuận: Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với sáu sĩ quan được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chủ chốt tại Công an các đơn vị, địa phương.

Cụ thể, Thượng tá Văn Thị Thanh Nam , Phó Trưởng phòng Tham mưu, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Hoàng Văn Thành, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Đức Linh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Công an phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Phú Quý.

Điều động Thượng tá Nguyễn Chút, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Điều động Thượng tá Trần Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Điều động Thượng tá Trần Đăng An, Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng những sĩ quan vừa được điều động, bổ nhiệm.

Bình Thuận: Ngày 30-10, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ tổ chức cán bộ, VKSND tối cao đã công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường, Viện trưởng VKSND thị xã La Gi, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận. Thời gian giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày 1-11-2023.