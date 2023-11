Bộ Công an bổ nhiệm lại 3 lãnh đạo Công an thành phố

Mới đây, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao các Quyết định về việc bổ nhiệm lại Đại tá Phạm Viết Dũng, Đại tá Bùi Trung Thành và Đại tá Lê Trung Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đánh giá cao những đóng góp của các Phó giám đốc trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn các Phó Giám đốc tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Đại diện cho các nhân sự được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đại tá Phạm Viết Dũng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố cùng các phòng chức năng.

Đồng thời sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.