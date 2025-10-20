Sơn La có 2 tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 18/10, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 35 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo Luật định.

Theo báo Sơn La , kỳ họp thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Chá A Của do được cấp có thẩm quyền điều động, bố trí công tác khác; bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Vi Đức Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XV; bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tô Hiệu.

Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng ông Vi Đức Thọ và ông Hà Trung Chiến. Ảnh: Báo Sơn La

Ông Phan Thiên Định làm Chủ tịch UBND thành phố Huế

Ngày 17/10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND TP Huế đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Phương - người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Huế đã bầu ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 100% phiếu tán thành.

Ông Phan Thiên Định (thứ hai từ trái sang) được bầu giữ chức﻿ Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Lâm Đông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa



Chiều 16/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý và biểu quyết nhất trí thông qua.

Ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Hà Tĩnh, Lạng Sơn có tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 17/10, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Tĩnh , tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động, phân công ông Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2025.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho ông Trần Nhật Tân. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Chiều cùng ngày, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc điều động, bổ nhiệm ông Lương Trọng Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 16/10/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lương Trọng Quỳnh nhận Quyết định, hoa chúc mừng của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau

Cùng ngày 17/10, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau

Theo báo Nhân Dân , tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công và bổ nhiệm ông Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.