Điều đặc biệt trong đám cưới của Phương Nhi – Minh Hoàng: Chọn nghi lễ ít người trẻ dám làm

Sáng 22/1, lễ Hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng diễn ra ở Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên đỉnh núi Chín Khúc, Nha Trang. Nghi lễ này không chỉ là lời thề nguyện chung thủy mà còn là sự giáo dục về đạo lý làm vợ, làm chồng, làm con, giúp cả hai xây dựng gia đình bền vững trên nền tảng tâm linh.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong buổi lễ hằng thuận - Ảnh: VnExpress

Trong buổi lễ, cô dâu chú rể được nghe những lời dạy về giá trị yêu thương, sự thấu hiểu, trách nhiệm, hướng tới cuộc sống đạo đức, an lạc và hạnh phúc khi xây dựng tổ ấm.

Chứng kiến lễ Hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng có cha mẹ hai bên và một số thành viên trong gia đình. Tại buổi lễ, cô dâu diện áo dài lụa thêu hoa sen tông vàng đồng điệu với áo dài thêu họa tiết mặt trời, đỉnh núi tôn vẻ mạnh mẽ của chú rể.

Nhiều độc giả tò mò về lễ hằng thuận mang ý nghĩa ra sao. Dưới đây là một số thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nguồn gốc của lễ hằng thuận

Phương Nhi và Minh Hoàng lắng nghe đạo lý nhà Phật - Ảnh: VnExpress

Lễ Hằng Thuận là một nghi thức hôn nhân Phật giáo được tổ chức trang nghiêm tại chùa, mang đậm chất đạo đức tâm linh và trí tuệ Phật giáo, nhằm giúp đôi vợ chồng xây dựng một đời sống hôn nhân hạnh phúc, bền vững và an lạc ngay từ khi bắt đầu bước vào cuộc sống gia đình.

Khởi nguồn của lễ Hằng Thuận bắt đầu từ phong trào tổ chức đám cưới trong chùa ở Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX. Đến năm 1971, Hoà thượng Thích Thiện Hòa chính thức đặt tên cho nghi thức này là Lễ Hằng Thuận, trong đó: “Hằng” nghĩa là luôn luôn, vĩnh cửu; “Thuận” nghĩa là hòa thuận, đồng thuận hướng thiện, thể hiện tinh thần sống hòa hợp trong hôn nhân.

Ý nghĩa sâu sắc của lễ hằng thuận

Theo giáo lý nhà Phật, lễ hằng thuận mang nhiều ý nghĩa cao đẹp, là cơ hội để đôi uyên ương quy y Tam Bảo, phát nguyện sống hòa thuận, tuân thủ đạo đức, tu tập Phật pháp và cùng nhau xây dựng một gia đình an lạc, tốt đời đẹp đạo.

Khung cảnh chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn - nơi diễn ra lễ hằng thuận của vợ chồng Phương Nhi. Điểm nhấn là tòa bảo tháp 13 tầng, cao 39 m dát vàng, 49 pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Đứng từ đây, mọi người có thể nhìn bao quát TP Nha Trang - Ảnh: VnExpress

– Hướng đến nền tảng đạo đức gia đình

Một trong những mục tiêu chính của lễ Hằng Thuận là giúp đôi vợ chồng nhận thức và chuẩn bị nền tảng đạo đức cho cuộc sống hôn nhân. Trước khi tiến hành nghi lễ trao nhẫn, phát nguyện, đôi uyên ương được lắng nghe các lời dạy của Đức Phật về bổn phận và trách nhiệm trong gia đình, từ đó hiểu được tầm quan trọng của sự chung thủy, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.

– Hoàn thiện tâm linh và gắn kết tình cảm

Lễ này được tổ chức dưới sự chứng minh của Tam Bảo – Đức Phật, Pháp và Tăng – giúp đôi vợ chồng đặt cam kết của mình trong bối cảnh tâm linh thiêng liêng, tạo cảm giác an tâm và trân trọng hơn cho mối quan hệ. Khoảnh khắc trao nhẫn trước Tam Bảo thể hiện lời hứa sống chung thủy trọn đời, không chỉ là lễ nghi mà còn là sự cam kết sâu sắc về tinh thần và đạo đức.

Cô dâu diện áo dài lụa thêu hoa sen tông vàng đồng điệu với áo dài thêu họa tiết mặt trời, đỉnh núi tôn vẻ mạnh mẽ của chú rể - Ảnh: VnExpress

– Định hướng tu tập trong cuộc sống thường nhật

Lễ Hằng Thuận không chỉ nhấn mạnh yếu tố gia đình mà còn kết hợp giáo lý Phật giáo như:

Giữ gìn ngũ giới,

Hành thập thiện,

Tu tập theo Bát Chánh Đạo,

Từ đó, giúp đôi vợ chồng cùng nhau hướng đến giác ngộ và giải thoát, xem hôn nhân vừa là trách nhiệm trần thế vừa là bước khởi đầu của con đường tu học chung.

Được biết, sau lễ hằng thuận, lễ cưới của Hoàng - Nhi sẽ diễn ra tại một khu biệt thự riêng nằm trên đảo Hòn Tre. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu đoàn nhà trai gặp gỡ nhà gái gồm bố mẹ Phương Nhi là ông Nguyễn Văn Đông, bà Đoàn Thị Nguyệt và một số người thân trong gia đình của con dâu.

Ảnh cưới của cặp đôi gây chú ý

Trước buổi lễ ít giờ, ảnh cưới của cặp đôi được êkíp chia sẻ, gây chú ý. Một năm qua, từ khi quyết định lập gia đình, Phương Nhi không tham gia hoạt động trong làng giải trí. Cô thỉnh thoảng dự sự kiện cùng gia đình chồng. Á hậu cũng khóa các tài khoản mạng xã hội để giữ sự riêng tư.

Cô được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Người đẹp từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Chồng cô là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh hiện nắm nhiều vai trò trong tập đoàn Vingroup. Hồi tháng 10/2025, Phương Nhi được thông báo làm cổ đông tại công ty con, sở hữu 1% vốn.