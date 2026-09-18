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Điều đặc biệt trên Su-57E trong chuyến bay tới Ai Cập

Hải Yến
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Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57E của Nga thực hiện hành trình đặc biệt tới Ai Cập.

- Ảnh 1.

Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57E của Nga đã thực hiện hành trình bay đặc biệt tới địa điểm tổ chức Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein tại Ai Cập với các thùng nhiên liệu bổ sung, theo Tập đoàn nhà nước Rostec.

“Khả năng sử dụng các thùng nhiên liệu bổ sung bên trong khoang hàng thay cho các giá treo bên ngoài hoàn toàn phù hợp với khái niệm máy bay thế hệ thứ 5. Giải pháp này cho phép duy trì tính khí động học của máy bay và bảo đảm dự trữ đáng kể về tầm bay khi chuyển vùng”, Rostec cho biết.

Theo thông tin được công bố, việc bố trí các thùng nhiên liệu bổ sung bên trong khoang hàng giúp máy bay không cần sử dụng các thùng nhiên liệu treo kiểu truyền thống trên giá treo bên ngoài.

Nhờ đó, máy bay thực hiện hành trình bay với 1 lần hạ cánh trung gian. Sau đó, lượng nhiên liệu dự trữ vẫn đủ cho thêm 1.000km. Rostec lưu ý lượng nhiên liệu này đủ để thực hiện chuyến bay trình diễn vào ngày hôm sau, với hành trình tương đương một cuộc không chiến thực tế.

Rostec nhấn mạnh trong số các máy bay hàng không chiến thuật-chiến dịch, Su-57E không có đối thủ về bán kính chiến đấu và thời gian hoạt động trên không.

Tiêm kích này nổi bật với khả năng tàng hình, siêu cơ động và phạm vi vũ khí rộng. Vũ khí trang bị gồm tên lửa không đối không RBB-MD2 và RVV-OBD, tên lửa không đối đất X-38MLE, tên lửa hành trình X-69 và tên lửa chống radar X-58USHCE.

Rostec cho biết, các đối tác nước ngoài đã đánh giá cao những ưu điểm của máy bay này và đã bắt đầu mua nó.

Su-57 đã nhiều lần xác nhận các đặc tính của mình trong điều kiện chiến đấu thực tế. Rostec thường xuyên bàn giao các máy bay này cho quân đội Nga.

Theo TVzvezda
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su-57e

ai cập

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vũ khí

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