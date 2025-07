Điều bí ẩn gây hoang mang nhất trong bức ảnh 2 tấm bài vị từng được Thiên An đăng tải

Sau 2 ngày Jack mở họp báo để "tố cáo", hé lộ nhiều tình tiết gây sốc trong vụ ồn ào với Thiên An thì động thái của người trong cuộc thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngoài những thông tin liên quan đến việc chu cấp, mong có trách nhiệm với bé Sol... thì tại họp báo mẹ của Jack cũng nhắc về hình ảnh 2 chiếc bài vị có họ "Trịnh" từng được Thiên An đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, Thiên An từng chia sẻ trên Facebook chính chủ rằng mình đã mang thai 3 lần nhưng chỉ 1 bé được chào đời là Sol. Trong bài đăng công khai, nữ diễn viên cho biết 2 thai nhi đã mất có tên là Trịnh Trần Phương N (6 tháng tuổi) và Trịnh Trần Phương P (3 tháng tuổi). Hiện tại, 2 bài vị này đang được thờ cúng tại một ngôi chùa.

Mới đây, sư trụ trì tại ngôi chùa mà Thiên An từng đăng ảnh bên 2 tấm bài vị đã có những chia sẻ hiếm hoi. Theo đó, ngôi chùa này có một khu vực dành riêng cho việc thờ cúng vong linh người đã khuất, người thân chỉ cần gửi thông tin sau đó sư trụ trì sẽ đặt pháp danh cho người hoặc thai nhi đã mất rồi đặt lên kệ để thắp hương và cúng kiếng mỗi ngày. Chùa không yêu cầu người thân cung cấp giấy chứng tử hay những thông tin liên quan.

2 bài vị từng được Thiên An đăng tải trên trang cá nhân hiện được thờ cúng tại một ngôi chùa, sư trụ trì hé lộ quy trình lập bài vị

Trước đó, Thiên An cho biết cô từng mang thai bé đầu vào tháng 2/2020 và bé thứ 2 vào tháng 5/2020, trên bài vị có thông tin hưởng dương một bé 6 tháng tuổi (mất vài ngày 13/2/2020) và 3 tháng tuổi (mất vài ngày 20/5/2020) khiến nhiều người hoang mang không rõ cách tính số tuổi này.

Liên quan đến thông tin ghi trên những tấm bài vị này, Thiên An từng giải thích công khai rằng số tháng tuổi thai nhi trên bài vị được từ lúc cô phát hiện mang thai đến khi các con tìm được chốn nương thân tại chùa. Cả hai 2 được Thiên An gửi vào chùa vào khoảng tháng 8/2020, tương đương với mốc thời gian 3 tháng và 6 tháng trên bài vị.

Cụ thể hơn, Thiên An từng chia sẻ trên Facebook chính chủ như sau: "Thời gian An mang bầu bé đầu là tháng 2, thời gian An có bầu bé 2 là vào khoảng tháng 5. Thời gian An gửi 2 bé vô cùng chùa là tháng 8/2020. Thời gian hưởng dương trên bài vị được tính từ lúc mang thai đến lúc các con có chốn nương thân yên ổn tại chùa. Các bé mất khi chưa thành hình, chưa có tim thai".

Tuy nhiên, hiện tại những bài đăng liên quan đến 2 chiếc bài vị này đã bị xoá đi.

Thiên An từng đăng bài giải thích thời gian "hưởng dương" ghi trên bài vị được tính từ lúc bé xuất hiện đến khi gửi vong linh vào chùa

Liên quan đến việc Thiên An mang thai bé Sol, tại buổi họp báo, phía mẹ Jack đưa ra thông tin rằng con trai bà và Thiên An đã dừng tìm hiểu vào khoảng tháng 4-5/2020. Tuy nhiên, đến tháng 8/2020 thì được mẹ của Thiên An thông báo chuyện con gái đã bầu 5 tháng. Sau đó, mẹ của Jack cho hay bà đã đưa mẹ con Thiên An về chăm sóc, lo toàn bộ chi phí. Đến tháng 12/2020, Thiên An xin phép được về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai và sinh con. Đến tháng 4/2021 thì nữ diễn viên sinh con đầu lòng. Trên livestream, mẹ Jack cho biết bà từng thắc mắc và hoang mang khi tổng hợp lại những thông tin thì số tháng Thiên An mang thai lên đến 13 tháng.

Liên quan đến 2 chiếc bài vị được Thiên An đăng tải, mẹ Jack phản hồi tại họp báo: "Thiên An có nói việc 2 cái bài vị kia là trang cá nhân của bạn ấy, bạn ấy muốn đăng gì thì đăng, đó là tự do. Trong 2 bài vị không hề nói đến Tuấn, không hề nhắc đến tên ca sĩ nào. Đó chỉ là trạng thái cá nhân của bạn thôi, và bạn ý gỡ bỏ. Vì người ta nói rằng, dù không nhắc đến tên của Tuấn nhưng chính những bài đó làm ảnh hưởng đến Tuấn. Bởi vì các trang thông tin cũng lấy từ An mà ra, cho nên bạn ý người gián tiếp làm ảnh hưởng đến Tuấn. Chính chủ đã phải xoá bài và thừa nhận là bài đó không nói về chúng tôi".

Hiện tại, Thiên An vẫn im lặng, chưa có bất kì động thái nào. Cư dân mạng cũng hoang mang chưa rõ thực hư vì những lời đáp trả từ phía Jack liên quan đến 2 chiếc bài vị hiện chỉ mang tính 1 chiều, không đính kèm ghi âm hay hình ảnh xác thực nào.